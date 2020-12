"Con la adrenalina uno no piensa, lo único que queremos es festejar"

León-. Los panzas verdes no descansaron, este lunes aún hay gente en las calles con su jersey rosa o verde. Hay banderas en las casas, y en los coches. Algunos aficionados no fueron a trabajar y festejan el campeonato del Club León con los cláxones encendidos en un "san lunes".

Un día despuésdel campeonato del Club León en la final de futbol mexicano los estragos en el Arco de la Calzada se reducen a basura tirada y recolectores trabajando desde las 7 de la mañana. Y es que los aficionados no se detuvieron y salieron a las calles a celebrar en medio de una pandemia.

Como Miguel Ángel, quien se ejercita en el puente del amor y se detiene para explicar lo contento que está por el triunfo, acepta que acompañó a la afición afuera del estadio, y solo lo detuvo el pensar que este lunes trabajaría, no las 4 mil 722 defunciones por COVID-19, ni los 73 mil 551 contagios en el estado.

"Pues sí da miedo (el covid) pero al momento de la adrenalina se quita, uno no piensa en nada, lo que quiere uno es festejar", cuenta Miguel Ángel, de 27 años, quien trae puesta una gorra de La Fiera.

Con gusto da "Gracias a Dios" por colocar la octava estrella en su playera, dice que este campeonato beneficia a todos.

"Ya se lo merecía la afición, es un título que nos beneficia a todos, aquí al pueblo mexicano y al pueblo leonés. Aquí andaba cerca del estadio (...) hace menos de un año perdimos la final con el Tigres, ya era hora que nos tocara el campeonato del 2020".

Así como hay panzas verdes a los que no los frenó ni la pandemia, hay hinchas que festejaron desde casa. Samuel López, de 63 años camina por la calle Madero con su playera verde y menciona que vio el partido acompañado de sus hijos. Dice ser un fanático de "toda la vida".

"Desde que nací le voy al León, sentí mucha alegría, muchas sensaciones. Tener la dicha en esta vida de ver cuatro campeonatos (...) todos mis hijos reunidos en mi casa".

Mari, de 40 años es una recolectora de basura que se levantó a trabajar desde las 7 de la mañana. Dice estar gustosa porque ganó el León, no vio el partido por estar trabajando, pero fue testigo de la euforia que vivió la afición en el Arco de la Calzada.

"Sí me dio gusto que haya ganado, trabajamos hasta la noche, pues nadamas me tocó ver a la gente aquí".

En contraste, su esposo Raymundo Ramírez, de 45 años, le va al Pumas y también trabaja como recolector. "Anda tristón", menciona Mari burlescamente.

"Yo la verdad no le voy al León, vivo aquí pero soy más Puma que nada. A lo mejor un poco triste por lo que pasó, pero aquí gana el mejor. En mi casa: mis hijos y mi mujer sí le van al León, ya imaginará la carrilla", cuenta Raymundo.

Ambos trabajaron este domingo –día del triunfo de La Fiera--, y este lunes nuevamente salieron a las calles a barrer los residuos de los aficionados, "tantean" terminar a las 12 del día.

"Es un poco difícil porque nosotros somos los que batallamos más con el aseo, el dejar limpio, que se vea como si no hubiera pasado nada".

Papeles triturados, vasos, y pedazos de pirotecnia fueron el resultado de una porra que no para, y que festejó hasta la madrugada.

"Yo veo que muchos pasan con banderas y gritando, para ellos no se ha acabado la celebración".

Aunque Raymundo comenta que esta vez hubo menos "tiradero", en comparación con el partido de semifinal contra el Chivas.

"La otra ocasión sí terminamos más tarde, esa vez si nos hicieron batallar más porque había más tiradero de lo normal".

El marcador 2-0 contra el Pumas reventó los corazones de los "fieras". Las avenidas principales como el bulevar Adolfo López Mateos y el Arco de la Calzada se llenaron de gente. La zona centro se pintó de verde.

A pesar de las indicaciones de la Dirección de Salud en plena pandemia, los hinchas acudieron a festejar sin sana distancia. Es importante decir que la porra tuvo acceso bulevar López Mateos, y conforme pasaban las horas más gente llegaba. El último minuto del partido y el anuncio del campeonato provocaron la salida de la afición: en vehículos o caminando gritaban "León, León".

La Secretaría de Seguridad Pública mencionó que "desafortunadamente" la gente no hizo caso y salió a festejar.

"Aunque no hubo incidentes, no podemos hablar de saldo blanco porque el objetivo era que la gente no fuera, desafortunadamente no contamos con su apoyo. No se presentaron personas detenidas".

Los mensajes de las autoridades sanitarias era en lo que menos pensaban los aficionados. Actualmente León suma 4 mil casos confirmados de COVID-19, y mil 668 muertes. Juan Martín Álvarez, director de Salud Municipal advirtió este jueves que el repunte de contagios será inevitable de no acatar estas medidas preventivas. Ha comentado que Guanajuato está más cerca del semáforo rojo que del verde.