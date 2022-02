Con flores y guitarra despiden a Juan; su muerte sacude a colonos en Deportiva I

León-. Juan Alcalá perdió la vida repentinamente. De un día a otro sus amigos lo despidieron en redes sociales. El chico de 15 años murió en un accidente en su motocicleta en la colonia Deportiva I, este martes. "Aun te faltaba mucho camino por delante campeón", le escriben sus amistades.

A Juan le gustaban los carritos de juguete, los coleccionaba, era una afición que fue recordada por uno de sus amigos, quien escribió que días antes de morir le presumió sus coches.

"Cómo sucedan las cosas sin avisarte y sin darte cuenta. Aun te faltaba mucho camino por delante campeón. Y saber qué hace poco tiempo me mandabas fotos de los carritos que te comprabas y ahora miro esto y digo que pedo, por qué la vida es así, por qué las cosas tienen que ser así", le escribió uno de sus amigos.

(Foto: Facebook)

Con flores blancas y una guitarra lo despidieron, también le pusieron unas botas y una gorra, pues Juade quería ser músico.

La muerte del adolescente fue inesperada, sus amigos y familiares no creían que fuera él quien se accidentó en el bulevar Madrazo, y calle Box, a la altura de la colonia Deportiva I, este martes.

Pasaba de la 1 de la tarde cuando Juan iba en su motocicleta, cuando perdió el control repentinamente y se impactó contra uno de los postes que delimitan a ciclovía en el bulevar. Extraoficialmente se dice que un vehículo particular se vio involucrado también, y se dio a la fuga.

Juande acababa de salir de una barbería cuando ocurrió el accidente, incluso alcanzó a dar el teléfono de sus familiares a las personas que se acercaron para ayudar, pero tras 20 minutos de espera los paramédicos solo llegaron para constatar su muerte. El accidente ocurrió a unos metros de la estación de Bomberos entre los bulevares Antonio Madrazo y Las Torres.

(Foto: Facebook)

Otra de las pasiones de Juan era andar en bicicleta. "Las rodadas no serán las mismas sin ti", le dijo otro de sus amigos.

"Comenzabas a vivir la etapa de querer soñar, aprender, y lograr. El tiempo nos arrebató a nuestro más querido amigo...la lealtad y la amistad y tu humor fueron las mejores cosas de ti".

"Bro no puedo creer que fueras tú, ya no te volví a ver. Cuándo salimos de la primaria y ahora me salen con esto. No bro, solo se quedarán los recuerdos y los consejos que me dan cuando los necesité, cuándo jugamos al free en horas de recreo o cuando me decías que fuera a tu casa para ir al depor a jugar retas. No bro, es un adiós para el amigo que tuve cuando más lo necesité, una abrazo bro hasta donde te encuentres, Juan".

(Foto: Facebook)

Su novia también lo recordó con fotografías de ellos, en donde le colocó un moño de luto, llevaban casi dos años de relación.

"Ay mi amor no sabes el vacío que me dejas mi niño hermoso. Siempre te amaré, gracias por todo, por ser siempre tan lindo conmigo, por siempre consentirme, y cuando estaba triste siempre buscabas la forma de ponerme feliz; pero mi niño con tan solo saber que tú estabas ahí yo siempre estaba feliz mi amor nunca jamás podré olvidarte, eres el amor de mi vida y siempre lo serás... con quien compartí casi dos años...".

En el 2020 se accidentaron 3 mil 505 personas en motocicleta en Guanajuato, de acuerdo con el reporte Accidentes de tránsito terrestre en zonas urbanas y suburbanas del Inegi.

IO