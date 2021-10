Con este mensaje Fernando Navarro afirma tiene Covid, platica síntomas

Fernando Navarro pasó de tener una “calentura” a ser portador de covid-19. En un breve mensaje en una de sus instories confirmó que el resultado de su prueba fue positivo. El defensor del Club León permanecerá en cuarentena por 14 días más.

“Llegó el resultado, es positivo. A partir del jueves, hasta ahora y durante 14 días más estaré en aislamiento cumpliendo con todos los protocolos correspondientes. Al mismo tiempo mi compromiso con mi equipo sigue y trabajaré desde casa para regresar como si nada de esto hubiera pasado”, se lee en su historia de Instagram.

Y es que desde este jueves el zaguero padecía fiebre y un cuadro gripal, poco a poco la sospecha de tener coronavirus se convertía en una realidad. El futbolista decidió no ir al encuentro León vs Chivas para no poner en riesgo a La Fiera y a los demás compañeros.

En un vídeo de sus instories platicó los detalles de su padecimiento, hace apenas unos minutos.

“Primer día oficial de aislamiento…gracias por estar al pendiente. El viernes sobre todo fue un día complicado con mucha calentura y cuerpo con muchos dolores y la cabeza igua, pero ya estoy mucho mejor. No solo se cuiden, coman bien, dosis de vitamina B y C. Manténganse saludables, que si les da no les dé tan fuerte”.

Con el #FuerzaNavarro sus seguidores se unieron para darle mensajes de apoyo.

Fernando Navarro frenó su viaje a Guadalajara, mientras su equipo se debatía en un duelo riguroso contra las Chivas en el estadio Akron. Nacho Ambriz tuvo que cambiar las cartas para dar frente al duelo. En el lugar de Fernando llegó David Ramírez ‘El Avión’, exjugador del Chivas que debutó luego de tres años de no jugar en primera división.

El técnico Nacho Ambriz, dijo estar satisfecho con el resultado de David Ramírez, de acuerdo con Mediotiempo estas fueron sus palabras: “Él es único, entiende muy bien como jugamos lo hace bien, me voy contento con su operación”. Reconoció que a pesar de tener un 0-0 en el encuentro, fue un partido con muchas oportunidades.

Hoy, Fernando Navarro se convierte en el segundo jugador del Club León contagiado. Jesús Godínez fue el primero positivo durante la pretemporada, además de otro miembro del staff.

Los días de cuarentena le impedirán a Navarro participar en el encuentro con los Rayados de Monterrey, el próximo 3 de agosto. Por lo pronto La Fiera presenta dos jugadores contagiados de covid-19.

-Con información de El Sol del Bajío y Mediotiempo