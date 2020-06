Con esta carta los médicos aseguran que no "matan" a tus familiares

"En los hospitales no matamos a tu familiar que llegó con 350 de glucosa, no digas: "entró por la diabetes y me lo mataron" o "entró por la presión y me lo mataron", esta es una parte del texto que escribió el personal médico para todas las personas que en algún momento han acusado a los doctores de la muerte de sus seres queridos.

Entre líneas los médicos aseguran que algunos pacientes llegan a los hospitales con problemas de salud, o enfermedades respiratorias o crónicas de las que no tienen conocimiento, y al llegar se dificulta su salud después de contraer el virus.

Gracias a todos los compañeros que siguen con la frente en alto en estos momentos de #Covid19_mx #JuntosSaldremosAdelante #GranFamiliaSNTSA pic.twitter.com/kzhaVCSp5i — SNTSA (@SntsaMX) June 13, 2020

Hace unos días Noemí contó a La Silla Rota que Samuel –un familiar lejano- empezó con una tos que no preocupaba a sus parientes ni a él. Al día siguiente Samuel sintió un fuerte dolor en el pecho y espalda, además de la tos que ya le había complicado el panorama. Sus familiares decidieron trasladarlo a Pinos, Zacatecas para que lo atendieran, ahí los médicos le dijeron a los familiares que Samuel ya estaba muy grave. Pasaron pocas horas cuando les dijeron que ya había fallecido, a causa del Covid-19.

Sus familiares se sorprendieron porque no sabían que Samuel padecía el virus, creyeron hasta cierto punto que ahí "lo habían matado". Lo que señalaron los doctores es que Samuel ya tenía complicaciones de salud que no habían sido atendidas antes.

Esta tarde en #PuebloNuevo se activaron filtros de sanidad para detectar a pacientes con síntomas de enfermedad febril #QuédateEnCasa #UnidosSomosGrandeza @gobiernogto pic.twitter.com/EUx7SJ2M5H — Secretaría de Salud (@SaludGuanajuato) June 15, 2020

En los municipios se han realizado pruebas para detectar a los pacientes infectados de Covid-19, así como la revisión de temperatura a los adultos mayores

Este es uno de los casos en los que los seres queridos aseguran que los doctores "matan" a sus familiares dentro del hospital. Aquí dejamos la respuesta íntegra de los médicos a este tipo de situaciones:

Antes de decir: "te lo dije" argumentaré un par de premisas verdaderas sobre el COVID-19:

1. Si llevas a tu familiar a urgencias por algún motivo que NO es de vida o muerte, ten en cuenta que puede contraer COVID-19 debido a tanta gente contagiada asintomática que deambula por la calle o espera en los hospitales, y tal vez no lo vuelvas a ver.

2. Si tu familiar entra como sospechoso porque tenía dificultad para respirar, tos, fiebre, etc., tal vez no lo vuelvas a ver.

El COVID-19, en verdad produce síntomas respiratorios, pero no siempre, lo que sí es verdad y no lo dicen en los medios de comunicación, es que puede haber embolias, trombosis, infartos, hemorragias, y con ello daño cerebral, cardíaco, pulmonar, gastrointestinal, renal, hepático, etc., prácticamente se ha visto que el COVID-19 puede afectar desde la piel hasta la sangre, todo esto en términos generales espero se entienda.

En los hospitales NO matamos a tu familiar que llegó con 350 de glucosa, no digas: "Entró por la diabetes y me lo mataron" o "Entró por la presión y me lo mataron"

En los hospitales NO matamos pacientes, los pacientes se complican, el COVID-19 acaba con ellos, destruye todo el organismo.

Si te dicen que se murió de un infarto y que tenía COVID-19, sí, la causa de muerte fue el infarto, pero la causa del infarto fue el COVID-19.

Si te dicen que le dio una embolia cerebral y que tenía COVID-19, sí, la causa de muerte fue el daño cerebral, pero la causa de la embolia fue el COVID-19.

¿Traes dolor abdominal y vomitó? Puede ser COVID-19, ¿Te sangró la nariz de repente y no paró? Puede ser COVID-19, Pero entiende, los hospitales NO matamos pacientes, los doctores no nos quemamos las pestañas años, para matar.

¿Crees que es fácil notificar una muerte? Los pacientes mueren a veces por sus enfermedades, a veces por contagio, pero también, casi siempre, por negligencia familiar y propia, y te preguntarás: ¿Mi culpa?

Sí, tu culpa. Tú que no te quedaste en casa y no aislaste a los tuyos, tú que seguiste saliendo a cosas no esenciales, tú que no te cuidaste y llevaste el virus a casa de tu abuelo o tus padres porque andabas en la calle pensando que eres joven y no pasaría nada.

Sí, tu culpa. Tú que no te cuidas y se te hace más fácil ir al hospital a bajarte la presión y la glucosa porque es más rápido, que hacer una dieta saludable, ir a consulta y dejar de comer grasas, sal, harinas refinadas y azúcares.

Créeme, ningún personal de salud anda en estos momentos arriesgando la vida y la de SU FAMILIA, para que tú pienses y digas que ellos MATARON A TU FAMILIAR, no nos levantamos en la mañana pensando ¿A quién mataré hoy? ¿A la de la cama 12 o la de la cama 6?

Lamento la muerte de todas aquellas víctimas del COVID-19, pero lamento más a todos mis compañeros que han perdido la batalla en esta pandemia y que dejamos desamparadas a nuestras FAMILIAS.

Espero salir librado de todo esto y poder abrazar nuevamente a mi familia.