Con 7 meses de embarazo Monserrat ya está vacunada, cuenta su testimonio

Monserrat Berenice sostiene el algodón que presiona su brazo, la acaban de vacunar contra la covid-19 por ser una mujer embarazada. Sentada en una de las sillas de la Explanada de la Feria y con una cara que aparenta ya el cansancio de los 7 meses de embarazo, la chica de 23 años cuenta cómo fue recibir la dosis.

Montse, como la llaman, dice que al principio la acechaba el miedo a vacunarse, porque pensó que se enfermaría, pero finalmente se armó de valor y se trasladó de la colonia Delta al punto de vacunación ubicado en el bulevar Adolfo López Mateos, a un costado del Poliforum. Aunque fue un poco doloroso recibir el piquete, mantiene la esperanza de no contagiarse, pues ha librado el virus a 14 meses de que la pandemia llegara a Guanajuato.

Con 29 semanas de gestación, es decir poco más de 7 meses de embarazo, Montse se presentó únicamente con su INE, su CURP y se formó en las instalaciones de la Explanada, también llamado Distrito León MX, que por cierto se estrena como sede de vacunación en la ciudad, y desde ayer ha presentado afluencia baja y media.

Alrededor de Montse hay adultos de 50 a 59 años que también esperan ser vacunados. Muchos de ellos pidieron permiso para faltar a trabajar o para salir por la vacuna.

La logística es así. Las personas llegan con el registro impreso que obtuvieron de la página del Gobierno Federal (si no lo hicieron pueden registrarse ahí mismo) llevan su INE, su CURP y se forman, posteriormente reciben una ficha y luego caminan a su izquierda, a los cuatro módulos de vacunación que hay, los dos de abajo son para mujeres embarazadas y personas con dificultad para moverse, hay otros dos puestos arriba. Una vez que reciben la vacuna reposan 15 minutos para ver si no hay una reacción adversa, si no es así, toman gel antibacterial y se salen del lugar.

Las mujeres embarazadas no tienen que comprobar con algún papel que llevan las 9 semanas de gestación, las autoridades piden honestidad.

La jornada de vacunación arrancó este martes, llegaron a León 139 mil 873 dosis de Pfizer, para ser aplicadas hasta el viernes, o hasta que se agoten las vacunas. Son 15 centros de vacunación a los que se puede acudir de 8 de la mañana a 8 de la noche.

El Municipio informará la afluencia en los centros de vacunación en tres horas del día: a las 11 a.m. a las 3 p.m. y a las 7 p.m. De acuerdo con el último corte de Salud Municipal la Explanada de la Feria es uno de los centros con afluencia baja.

Esta jornada se da en medio de un semáforo amarillo, con dos muertes y ocho casos positivos en las últimas 24 horas, según la Dirección Salud Municipal. Hasta ahora León suma 44 mil 175 casos confirmados y 3 mil 756 defunciones.

COMPARTIMOS LA AFLUENCIA EN LOS CENTROS, CON CORTE A LAS 11 A.M.