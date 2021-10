Comonfort: el mercado de León que se ha quemado dos veces en la última década

Entre sirenas, chorros de agua y el murmullo de la gente, la noche del 12 de enero del 2010 el Mercado Comonfort ardía por primera vez. Las llamas salían de entre las cortinas, el humo no deja ver ni respirar, los bomberos corrían de un lado para otro intentando controlar el fuego. El escenario era de riesgo y lamentable, pues la mercancía se convertía rápidamente en Cenizas.

Foto: Archivo histórico incendio del Mercado Comonfort en enero del 2010.

El incendio fue provocado por un corto circuito, el fuego fue controlado después de 4 horas. Se quemaron 77 locales y no hubo pérdidas humanas. Los dueños reportaron pérdida total de la mercancía y mobiliario de los locales incendiados.

En el segundo piso del Mercado Comonfort se encontraban las oficinas del comité municipal del PRI. En el momento del incendio el entonces regidor municipal Israel Cobián sostenía una reunión con un grupo de jóvenes del Frente Juvenil Revolucionario en el comité del partido tricolor.

Foto: Archivo histórico. Bomberos intentan acceder a las antiguas oficinas del PRI, en el incendio del 2010.

"De pronto se escucharon un ruido, los mosaicos del piso se comenzaron a levantar y al ver que entraba humo a las oficinas salieron corriendo del edificio, al parecer fue un corto circuito", relató en los hechos Bárbara Botello, pues acudió al sitio tras reportarse el incendio.

Los comerciantes no afectados de los locales del estacionamiento y aledaños a lo calcinado, no pudieron entrar hasta días después que ya no se corría riesgo. No podían abrir sus locales al público.

Foto: Foto: Archivo histórico. Bomberos al interior del mercado en llamas.

La empresa aseguradora tardó cerca de un año en entregar la póliza del seguro que ascendió a una pérdida por cinco millones de pesos.

El edificio construido en 1951 tuvo que ser demolido.

Se repite la historia este 2019

La noche de este domingo 8 de diciembre una publicación en redes se empezó a mover rápidamente, el texto alertaba de un incendio en el Mercado Comonfort. Casi 10 años después la historia se repetía.

Así luce el boquete por el que entraron los bomberos al Mercado Comonfort para apagar el fuego en este 2019.

Según los trabajadores, les informaron que el fuego fue provocado por un televisor que se quedó prendido toda la noche. El monitor se sobre calentó y explotó, los textiles que en su mayoría eran sintéticos propagaron el fuego rápidamente.

Los locatarios revisaban sus productos quemados.

El cuerpo de bomberos atendió el llamado y controló rápidamente el fuego, en esta ocasión solo resultaron afectados 4 locales, uno de ellos se reportó con pérdida total.

A 3 días del incendio, los locatarios pudieron entrar a sus negocios a revisar los daños. La mayoría de los locatarios presentes estaban molestos, algunos otros tristes y preocupados. Pues el incendio afectará la alta temporada de ventas navideñas.

El mercado abrirá nuevamente después de que sea restaurado, pues los plafones lucen inestables y quemados. A demás de que las manchas negras de humo se ven desde cualquier ángulo, al interior y exterior del recinto.

El Mercado Comonfort será recordado por los incendios que han marcado su historia.