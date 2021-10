¿Cómo vivieron las leonesas el voto femenino en 1953?

Hace 66 años se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma que daría pie al voto femenino.

Algunas mujeres se dedicaban al cuidado del hogar, mientras que otras trabajaban para sacar adelante a su familia, pero todas coinciden que el voto femenino es un hecho histórico que permite a las mujeres levanten su voz y que hagan valer su opinión. Las leonesas Alicia, Juana y Carmen nos comparten sus recuerdos.

Alicia Jimenez

Tengo muy grabado el recuerdo cuando saqué mi credencial, había menos requisitos y desde entonces he ido a votar, yo tenía 24 años cuando aceptaron el voto de la mujer.

"Tenía 26 años cuando voté por primera vez, porque fueron dos años después, cuando voté, en 1955. Ahorita tengo 90 años".

Como recién empezaba el voto de la mujer, eran muy pocas las que iban, no sé si por temor, o por qué, pero todo era muy rápido, fui yo sola, sin mi esposo”, comentó Alicia Jiménez.

Juana Cardona

Ya pasaron muchos años desde entonces, yo no sé leer ni escribir, pero a mí no me hacen tonta, sé defender lo mío y que nos dieran derecho a votar ya era algo.

"Trabajaba como ama de llaves, era difícil tener permisos de salir, más si se trataba de cosas así".

Recuerdo que siempre he ido a votar, o me han llevado, antes mi esposo que en paz descanse, ahora, mis hijos me llevan. Era algo muy distinto a ahora, antes no se veían a tantas mujeres, ahora todas se preparan y salen adelante, ninguna se calla, todas alzan la voz y eso me da mucho gusto.

Sra. Carmen Pérez

No se veía a muchas mujeres votar, eran muy pocas, desconozco cuáles eran las razones. Considero que se debe a que el machismo estaba muy latente hace 66 años.

“Yo he ido a votar desde que tuve la mayoría de edad, pero no recuerdo la fecha ni por quién voté. Las casillas eran parecidas a las de ahora, pero antes no se veía a muchas mujeres ir, ahora yo creo que son más las que van”, finalizó la Sra. Carmen.

Ahora las mujeres tenemos el derecho de decidir quién nos representará. Es importante que se ponga fin a la discriminación de mujeres y niñas mexicanas.