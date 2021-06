¿Cómo serán los protocolos sanitarios para las elecciones en Guanajuato?

En conferencia de prensa semanal, el Secretario de Salud, Daniel Díaz exhortó a la población a que salga a votar este domingo con seguridad en salud y respetar y hacer valer los protocolos sanitarios durante el proceso electoral.

Algunas de las medidas que se implementarán y previamente acordadas con la autoridad electoral, es que no se tocará la credencial de elector, pueden llevar su bolígrafo, no habrá más de 2 personas en áreas de votación, no habrá cortinas entre casillas para favorecer la ventilación; además del uso obligatorio de cubrebocas, uso de gel antibacterial y sana distanci, informó el Director General de Protección contra Riesgos Sanitarios Luis Carlos Zuñiga.

Daniel Díaz Martínez retomando la palabra y explicó que luego de 11 semanas de permanecer en semáforo amarillo han disminuido los casos de positividad, letalidad y defunciones, sin embargo ante nuevos ingresos, defunciones y contagios se mantienen los 46 municipios en un semáforo estatal color amarillo del 7 al 13 de junio.

El titular de Salud señaló que no hay que bajar la guardia generando factores protectores entre todos. Anticipó que más de 60 mil vacunas se recibieron este jueves para el estado, mismas que probablemente a partir de la próxima semana se empiece con su aplicación.

Por otra parte, se informó que en estas tres semanas se ha prolongado el programa piloto estatal de regreso a clases, existen escuelas que desarrollan su programa académico en patios, canchas con sombras para favorecer la ventilación, sin embargo todavía no hay condiciones para un regreso multitudinario a partir de este 7 de junio.

El siguiente paso es que este lunes se incorporarán otras 250 escuelas a nivel estatal y que ya cumplieron con los requisitos para incorporarse con número de aforos pactados por salón y horarios y una distribución de la matrícula estudiantil por días.

Suman cuatro resultados negativos de casos estudiados como probables o sospechosos a Covid relacionados con el programa piloto de regreso a clases, y aunque no hay riesgo cero, es de reconocerse el trabajo de los padres de familia, estudiantes y profesores se han sumado al proyecto.

La Directora de Epidemiologia, Fátima Melchor Márquez expuso que Guanajuato concentra el 5.4 % de casos cumulados, con 133 mil 347 casos de ellos, hoy enfermas se encuentran 260 personas lo que significa menos del 1 % además de 511 casos en investigación más.

Si continúan a las baja casos y transmisión no ha habido ni un solo día que no se publiquen casos nuevos y defunciones, de modo que la ocupación hospitalaria es del 4 % con 66 pacientes internados por complicaciones respiratorias, de ellos 24 con resultados positivos a Covid.

Agregó que 17 municipios concentran el 80 % de casos activos, razón por la que si se focalizan estas estrategias de prevención, por ello se siguen sumando esfuerzos para que este escenario se mantenga hacia la baja.

El número de casos estudiados se ha estacionado en alrededor del 80 %, un porcentaje bajo comparados con picos de hasta 70 % de positividad, no obstante sigue habiendo transmisión, defunciones y nuevos contagios.

La contingencia sigue activa en todo el mundo y por lo tanto en Guanajuato no ha terminado; razón por la que el uso estricto de cubrebocas, la sana distancia y el lavado manos en todo momento siguen siendo las medidas universales a implementar y no hay que minimizarlo.

Juan Martín Álvarez, Director de Salud Municipal informó que se reforzará la vigilancia en el municipio de León, para garantizar que la población esté protegida este domingo durante el desarrollo del proceso electoral.

