¿Cómo se contagiaron de coronavirus, los 4 casos de Guanajuato?

Hasta hoy miércoles, se han confirmado 4 casos positivos de coronavirus en Guanajuato. Tres en León y uno en Irapuato. Pero, ¿cómo se contagiaron estás personas?

Los primeros 2 casos confirmados en León, se dieron a conocer la tarde del domingo 15 de marzo. Se trata de un hombre y una mujer, de más de 50 años, que recién regresaron de un viaje al extranjero. Las autoridades señalaron que la pareja se contaminó, fuera de México. Y que, tras presentar sintomatología en su regreso, se aislaron en su hogar. Estas dos personas no han requerido atención médica hospitalaria. Han sido atendidos y monitoreados desde su casa. El secretario de salud, Daniel Díaz Martínez señaló que uno de ellos, podría descartarse como caso positivo. Pues en la gravedad de pandemia que podemos generaruna tercera prueba, ya no se confirmó la presencia del virus. Sin embargo, no se ha actualizado la información sobre esa persona. Tampoco se especificó de cual de los dos contagiados se hablaba.

Estatus de coronavirus en Guanajuato de la noche del domingo 15 de marzo de 2020.

Los otros dos casos, se confirmaron la noche de ayer, martes. Cerca de las 19:30 horas, el contador del sitio web habilitado por el Gobierno del Estado, aumentó a 4 los contagiados por coronavirus en Guanajuato.

Autoridades de salud informaron que se trataba de una mujer ubicada en León y hombre en Irapuato.

Medios locales mencionaron que la mujer de 27 años había regresado en días anteriores de España. Por el tiempo transcurrido desde su arribo a la ciudad, se estableció que se contaminó en el país europeo. Al presentar los síntomas, la mujer se aisló en su domicilio y dio avisó a las autoridades. Su estado de salud es estable y no ha requerido traslado hospitalario.

Marcador de coronavirus a la noche del martes 17 de marzo de 2020.

En cuanto al hombre de Irapuato, se trata de un joven de 26 años que llegó de Nueva York. Se determinó que el hombre, se contaminó en su traslado de regreso a la ciudad irapuatense. Tras sentir malestar correspondiente a los síntomas de coronavirus, el hombre solicitó atención médica. Las pruebas realizadas dieron positivo a Covid-19. El joven ha permanecido en aislamiento domiciliario. Y no ha requerido atención hospitalaria.

Hasta el momento, los casos presentes por coronavirus en Guanajuato, han llegado a través de personas que se contagiaron fuera del país. No se han registrado contagios locales, por lo que el estado continúa en Fase 1. De como se viva el aislamiento en los primeros contagios, depende la gravedad de pandemia que podemos generar.

Mientras tanto de acuerdo al contador en tiempo real del sitio web, solo hay dos casos en observación. Se trata de 2 personas que se encuentran bajo vigilancia del Imss. Se prevé que en el transcurso del día se confirme su status virológico.