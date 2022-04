¿Cómo pagar mi multa de tránsito sin dinero en León?

Todos los fines de semana hay operativo alcoholímetro en el corredor Madero; esta es la única falta que no puede pagarse con trabajo comunitario (Foto: Seguridad Pública)

León-. Si te multaron recientemente por violar el Reglamento de Policía y Vialidad y quieres cambiar la forma de pagar, la Secretaría de Seguridad Pública tiene otra forma de hacerte cumplir con el deber ciudadano: pagar con trabajo comunitario.

Recientemente la dependencia anunció un nuevo domicilio para cambiar el pago de infracciones en favor de la comunidad, lo primero que debes hacer es acudir a la Delegación Cepol Norte, sobre el bulevar Agustín Téllez Cruces #3406 en la colonia Deportiva II. Si quieres pagarla en línea puedes hacerlo aquí.

El horario de atención es de lunes a viernes de 8 a.m. a 4:00 a.m. y los sábados de 9:00 a.m. a 2: 00 p.m.

¿QUÉ SIGUE?

Al llegar a la Delegación de Cepol tienes que informar que deseas pagar la multa con trabajo comunitario, los trabajadores te asignarán un número de horas de acuerdo a la falta cometida y preguntarán tus horarios disponibles para cumplir el pago de la infracción.

Por ejemplo, una multa menor a 1, 500 pesos se puede pagar con cinco horas de servicio comunitario. Si la infracción llega hasta los 4 mil pesos se tendrán que hacer 13 horas de trabajo.

Los horarios y actividades se asignan de acuerdo a la disponibilidad y condición de cada infraccionado, además de su estado de salud.

Si acudes en los 10 primeros días después de cometer la infracción, puedes obtener un descuento, informaron de la Delegación Cepol.

¿QUÉ TRABAJO COMUNITARIO PUEDO HACER?

Hay diferentes lugares donde puedes pagar tu infracción, aquí enlistamos algunos. En los tres primeros el apoyo se realiza comúnmente los domingos, cuando hay pase verde, entrada libre.

-Zoológico de León

En el Zoo León los infraccionados pueden ayudar con el cuidado de los animales y la repartición de gel desinfectante

-Parque Metropolitano

Otra opción es apoyar en el Metropolitano con el cuidado de áreas verdes, así como la supervisión de las medidas sanitarias

-Explora

En Explora puedes participar cuidando las salas de exhibición, los días de mayor trabajo son los domingos

-Bases de transferencia

Aquí la actividad principal es dotar de gel antibacterial a los pasajeros en los andenes de las bases de transferencia

-Movilidad

Sobre el cruce del bulevar Adolfo López Mateos con Hermanos Aldama, seguramente has visto a personas que dan el paso a los ciudadanos con señalamientos de "alto" y "pase". Esta es otra forma de pagar las multas, es supervisada por el área de Movilidad

El trabajo comunitario aplica en todas las multas, sin importar el costo de ellas, excepto el alcoholímetro, esta falta no puede pagarse de otra forma más que con arresto.

