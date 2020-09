¿Cómo liberar espacio de tu iPhone? 4 técnicas para lograrlo

Para los usuarios de iPhone, al no tener posibilidad de utilizar una tarjeta de memoria para ampliar el almacenamiento, puede que en un momento dado vean el mensaje "No hay espacio en la memoria", algo que puede fastidiar un momento para el recuerdo o que haga que no te llegue un mensaje y la persona que te lo envió se quede esperando a que le contestes.

Es por eso por lo que liberar espacio de almacenamiento de tu iPhone es un reto que, en algunas ocasiones, no será sencillo, ya que puede que no sepas cómo hacerlo para lograr más gigas disponibles en tu smartphone y así poder seguir haciendo fotos o enviando mensajes sin problema. Si quieres aprender a liberar espacio de almacenamiento en tu iPhone, a continuación te vamos a ofrecer algunas técnicas que puedes poner en práctica.

MENSAJES VIEJOS

Aunque no es una opción para aquellos sentimentales a los que les gusta tener todos los mensajes guardados, cierto es que, con el paso de los meses, acumularás centenares de mensajes que, seguramente, no vas a necesitar volver a ver.

No tienes que eliminar tus mensajes uno a uno sino que puedes ir a Ajustes o Configuración > Mensajes > Conservar Mensajes y lo más normal es que lo tengas predeterminado de fábrica como "indefinidamente" pero puedes cambiarlo a 30 días para limpiar tu historial y liberar más espacio de memoria.

APPS

Algunas aplicaciones como de casas de apuestas, de música o video ocupan mucho espacio pero puedes comprobar cuánto espacio has usado y cuánto te queda disponible yendo a Ajustes o Configuración > General > Uso > Almacenamiento y si entras en "Administrar almacenamiento" podrás ver esos datos de uso de memoria detallados por aplicación, de mayor a menor.

Seguro que verás apps que ni si quiera recordabas que tenías, así que si ves alguna de un online casino o cualquiera otra que no usas desde hace tiempo, puedes hacer clic y borrarla, para así libertad de forma inmediata en la memoria megabytes o gigas que son más que suficientes para que puedas realizar algunas cosas que no podías por falta de espacio en tu teléfono móvil.

USA LA NUBE

No necesitas tener cientos de fotos, videos o canciones en tu iPhone. Almacénalas en la Nube (iCloud) y podrás acceder a ellas cada vez que tengas conexión a Internet sin necesidad de ocupar la memoria de tu iPhone. Apple te ofrece 5GB de almacenamiento gratuito en iCloud pero es ampliable por una cuota mensual.

NO GUARDAR DOS COPIAS DE TUS FOTOS

Aunque no lo sepas, tu iPhone puede estar usando el modo HDR (Alto Rango Dinámico por sus siglas en inglés) para sacar mejores fotos. Este modo lo que hace es mezclar en una sola foto las mejores partes de tres exposiciones diferentes. Ve a Ajustes>Fotos y Cámara y al final del menú encontrarás una opción que dice "Conservar foto normal". Si desactivas esta opción de conservar la foto normal te ahorrará espacio de almacenamiento en tu dispositivo.

SP