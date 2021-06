Como en la Rosa de Guadalupe: así fue la historia del robo de un bebé falso

Celaya, Gto.- En Guanajuato, el caso de Matthew Santiago, un bebé que fue inventado por Fabiola desde "su concebimiento hasta su nacimiento" y que fue buscado a través de una Alerta Amber, es el primero de este tipo en la historia del estado. La supuesta madre creó toda una historia similar a la de una "novela" en la que hizo creer a toda una familia un falso embarazo.

En la familia hasta se le hizo una reunión para festejar la llegada del bebé, informó la familia timada a través de un comunicado.

La búsqueda de Matthew un bebé que nunca existió a través de las autoridades, es el primer hecho en Guanajuato confirmó la Fiscalía de Guanajuato a La Silla Rota. La falsa madre inventó toda una declaración para que las autoridades realizáran la búsqueda de un bebé falso.

ALERTA AMBER

La noche del domingo 30 de mayo, una Alerta Amber de un bebé de 10 días de nacido se viralizó rápidamente en las redes sociales de los guanajuatenses. Todos buscaban a un bebé llamado Matthew Santiago Macías Pedroza, que según la declaración de su "madre", le fue arrebatado de los brazos en un plagio en la carretera Querétaro-Celaya.

En menos de 24 horas, las autoridades desactivaron la Alerta Amber de Mattew. Todo fue un montaje, informó la Fiscalía de Guanajuato.

LAS PISTAS DE LA VERDAD

Primero una usuaria identificada como Gospa Irasú, publicó: "Amigos ayúdenme a denunciar este perfil falso que está compartiendo fotos de mi hijo con mentiras", el mensaje está acompañado de una alerta no oficial de la desaparición de Matthew.

Al ser presentada la denuncia ante la Fiscalía de Guanajuato, la versión de la "madre afectada", fue: "El día de hoy domingo 30 de mayo, entre las 17:45 y 18:30 horas, sobre la autopista QUERÉTARO-CELAYA, en el tramo carretero, entre Apaseo el Grande y Celaya, un conductor de BLA BLA CAR, joven de aproximadamente de 35 años de edad, con barba, sin motivo alguno, se orilló y sobre el acotamiento, había otro masculino joven esperando, el cual al abordar el vehículo, saco de entre su ropa una pistola y me obligó a bajarme, en ese momento era la única pasajera, llevándose los masculinos sus pertenencias, su celular, y a mi bebé de 10 días de nacido.

No era la primera vez que viajaba con este mismo conductor, las veces anteriores y esta, "salimos de Ciudad Neza, con destino aquí a Celaya, por lo que este viaje se realizó fuera de la aplicación (a petición de ´Carmen´, nombre del ´conductor y dueño del auto´)".

Sobre esta última versión, otro usuario escribió: "La afectada no asegura que el conductor se llama ´Carmen´, en este momento tampoco recuerda el número telefónico de ´Carmen´. De casualidad alguno de los integrantes de este grupo, ha viajado con este conductor llamado ´Carmen´, o alguien tiene alguna idea de cómo localizarlo. Las denuncias respectivas, ya se están levantando, cualquier información al 911 (de Celaya, Gto.) con el No. de reporte 3843", escribieron en un comentario, sobre la publicación de búsqueda de la supuesta abuelita, identificada con el nombre de Izjanet.

A la señora Izjanet en diferentes mensajes le preguntan: "¿está usted segura de conocer a su nieto?", el mensaje está acompañado de una imagen en dónde aseguran que las fotos del bebé que aparece en la Alerta Amber de Matthew están en Facebook desde 2019, en el perfil de Gospa Irazú, quien asegura se trata de su hijo, y que actualmente tiene 2 años de edad.

Antes las pruebas ya mencionadas en las publicaciones de la abuela Izjanet, otra usuaria llamada Rocío, reconoce que hubo confusión en las imágenes publicadas en la Alerta, asegura que serán reemplazadas ya que el bebé continúa desaparecido. Sobre el mismo acontecimiento la abuelita de Matthew comenta: " Te hago la misma pregunta tú estás segura que las fotos que publicamos es tu hijo? Desgraciadamente hay veces que los niños se parecen y parece este ser el caso, pero por Dios que no jugaríamos con algo así, te invito a que haga la denuncia correspondiente, para que veas que no se trata del mismo bebé" .

En otro mensaje una usuaria llamada Ale, detalla: "Tenemos q esperar los que no conocemos al bebé a que una autoridad diga quién dice la verdad. Porque ya hasta dicen que sí pusieron la foto y la familia dio la foto de otro bebé es porque tal vez algo le hicieron los papás o sea la gente ya empieza a especular porque, además, en lugar de ayudar algunos se contradicen. Todos dicen ser amigo o familiar de las familias pero dijeron desde ayer que, la mamá iba sola con el bebé que era la única pasajera y que se orilló el auto por otro hombre, y este familiar dice que a los dos papás les robaron teléfonos dinero y les quitaron al bebé, este familiar dice que a ambos, y todo mundo dice que, solo iba la mamá, ya no sé qué creer".

En otro comentario, una usuaria llamada Ivonne dijo que: "quien sabe que le hicieron a ese bebé, porque si existió un bebé pero que casualidad que la Mamá se fue a México a dar a luz y nadie de la familia lo conocía. Pero hay un Dios y todo se paga".

EL MONTAJE DE FABIOLA, LA FALSA MAMÁ

Esta historia merece ser contada, mencionaron familiares afectados por la desaparición de Matthew Santiago, el bebé que nunca existió.

La señorita Fabiola, durante toda la pandemia nos hizo creer que estaba embarazada, su pareja la llevaba al seguro Social pero por temas de covid solo la dejaban pasar a ella y decía que todo estaba bien, montó una supuesta ecografía y en la familia hasta se le hizo una reunión para festejar la llegada del bebé, relataron

En el comunicado familiar titulado, "La verdadera historia del bebé de 10 días desaparecido en la carretera Querétaro-Celaya", la familia detalló todo el teatro que Fabiola montó, situación de la que también fueron víctimas por las mentiras de la pareja de un integrante de su familia, llamado Cristhian.

Cuando Fabiola "cumplió 30 semanas de embarazo", comentó que tenía un amigo ginecólogo en la Ciudad de México, en una clínica privada en la cual les daría precio especial, aunque Cristhian se resistía porque su situación económica no era apta para cubrir siquiera la cuota mínima, aceptó la propuesta de la "madre de su hijo", la que incluso acomodó todo para poder irse sola, diciendo que allá tenía familia con la cual se quedaría en el post parto.

Fue en el regreso cuando la supuesta madre del recién nacido denunció el robo del menor. Al no conocer al pequeños los familiares de Cristhian cayeron en la trampa de la mujer y comenzaron a divulgar la búsqueda del recién nacido.

A continuación, se muestran todas las fotos que ´avalan´ la historia; en ningún momento se quiso hacer daño ni al niño, ni a la familia del mismo. Estamos tan indignados como ustedes u queremos hacerlo público porque esta historia merece ser contada, enfatizaron.

LO QUE INFORMÓ LA FISCALÍA

La desaparición del bebé Matthew Santiago fue un montaje de Fabiola, la denunciante. El pequeño publicado en la fotografía de la Alerta Amber existe, pero no se llama Matthew y tampoco desapareció, actualmente tiene 2 años y se encuentra a salvo y bien, nunca corrió riesgo, aseguraron los padres biológicos.

El 30 de mayo de 2021, en las agencias del Ministerio Público se inició carpeta de investigación por la desaparición de quien se dijo se llamaba Matthew Santiago, de 10 días de edad; en este como en todos los casos, desde el momento mismo de la denuncia por la desaparición de manera inmediata se inició la Carpeta de Investigación, desarrollando un plan de investigación y las diligencias conducentes acorde a las circunstancias del caso.

Así, comenzó la búsqueda del menor y la investigación de los hechos con apego a la Ley y a protocolos para personas desaparecidas. El Agente de la Unidad Especializada en la Investigación de Personas Desaparecidas, pudo establecer que Fabiola, la denunciante, vertió falsas declaraciones en torno al evento reportado; por lo cual es importante precisar lo siguiente:

-La denunciante señaló que el bebé había sido plagiado por hombres armados cuando viajaban en un vehículo del servicio público sobre la carretera Celaya – Querétaro, lo cual es falso.

-El menor nunca fue robado y su nombre no es Matthew Santiago.

-La fotografía del bebé proporcionada por Fabiola a esta autoridad es del hijo de otra persona y se reitera que su nombre no es Matthew Santiago.

-El bebé de la fotografía nunca estuvo desaparecido y menos en peligro, el menor está con su familia sano y salvo, precisando que no hay parentesco alguno con la denunciante. El bebé es hijo de una ex compañera de trabajo de Fabiola, por lo que, se esclareció en la investigación, que Fabiola nunca estuvo embarazada y por ende, no tuvo un hijo que había dicho se lo habían robado.

La Fiscalía General del Estado apuntó que realizará las acciones correspondientes en torno al caso, de lo cual se informará conforme sea factible hacerlo, mencionó en un comunicado.

SP