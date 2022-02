Comerciantes de la Feria de León: Entre desvelos, sacrificios y pocas ganancias

Comerciantes de la Feria de León comentaron que no hay visitantes como en otros años. (Foto: La Silla Rota)

León.- El sacrificio que hacen comerciantes que llegan a vender a La Feria de León, así como los desvelos que viven, para algunos no ha sido suficiente para generar ganancias.

Mientras hay quienes atribuyen la situación a una baja afluencia, otros consideran que la pandemia ha modificado los hábitos de quienes asisten al lugar.

Los comercios de la Feria de León registran bajas ventas, por los pocos visitantes. (Foto: La Silla Rota)

Mary Castañeda vende alimentos y junto con su equipo, que vienen de distintas partes del país, señaló que no ha sido un buen año para ellos.

"Apenas este año nos bajaron las ventas, también tenemos un puesto en la ganadera y mejor lo quitamos porque no hubo ganancia, imagínate si nos hubiéramos esperado toda la Feria. No viene gente como otros años, pero también es la situación de la pandemia, y también no hay dinero.

"Pero a nosotros no nos bajan nada, no nos cobran menos, de todos modos, nos cobran lo que nos van a cobrar. Ahorita nada más sale para pagar sueldos y darle vuelta al dinero. Nosotros venimos de diferentes lados: Tulancingo, Puebla, Torreón", dijo.

Para ella el mayor sacrificio que hace para llegar a la Feria a trabajar es dejar a sus tres hijas en su lugar de residencia: Una de 15, otra de 10 y otra de ocho años.

"Nosotros buscamos sobrevivir, pero, así como está la situación, no. Dejamos familia, hijos y todo. Rentamos para quedarnos, porque en otras ferias nos dejan meter nuestros remolques, pero en León no se puede.

"Aquí bajó mucho en León. Nosotros tenemos que estar aquí todo el día, desde las 10 de la mañana hasta la una de la mañana, y si no abres, es multa, como quiera, la Feria gana", comentó.

Nicolasa Morales, por su parte indicó que se dedica a vender dulces artesanales en ferias de todo el país durante el año.

Pero asegura que esta vez no le fue bien en la de León, donde tenía mejores expectativas.

"No hay ventas casi. Es la primera vez que vengo, desde Nogales, Sonora. Me han comentado que está baja para todos, sí se ve que viene la gente, pero no consumen mucho", comentó.

"Otros años había estado muy bueno, pero ahorita no. Ahorita con la pandemia se cancelaron muchas ferias. Nosotros vivimos de trabajar en las ferias todo el año. Dijimos: Esto se va a poner bien, pero no hay ventas".

Durante recorridos se ha podido ver que la mayor afluencia en la parte central, entre semana y fines de semana. Durante las noches.

