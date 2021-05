"Comenzó a tocar mis piernas por debajo de mi vestido": caso Rey Compadre

León-. "Comenzó a tocar mis piernas por debajo de mi vestido mientras hacía comentarios cómo: "Estás muy chida", "Ay qué rico", este es el testimonio de una mujer de León que sacudió las redes sociales tras denunciar que un mesero del bar Rey Compadre abusó sexualmente de ella.

La historia comenzó el miércoles 19 de mayo, cuando la chica –de la que no se reveló la identidad por protección- salió con sus amigos a divertirse al bar de la calle Madero, en la zona centro.

Relata que a la hora del cierre estaba "cansada" y "borracha" esperando a salir del lugar junto con sus amigos; en ese momento se acostó en uno de los sillones del bar, y se le acercó Pablo, el mesero acusado.

"No recuerdo cómo pasó pero Pablo comenzó a besuquearme y de un momento a otro ya me estaba penetrando, me pidió que se la chupara (esas fueron sus palabras) yo le dije que no quería, no me sentía cómoda, y cuando me lo quité de encima mío me pidió que lo dejara acabar", dice el testimonio de la mujer, en redes sociales.

Rey Compadre se ubica en la calle Madero, en el corazón de León

La víctima salió en "shock" del bar, con "miedo" y "vergüenza". No da más detalles en la publicación, ni hace saber si salió con sus amigos o sola, pero su testimonio fue compartido a un colectivo feminista llamado "Las del Caldero", en el que le dieron el total respaldo, y demandaron que no debería significar un riesgo salir a divertirse.

"Ninguna mujer debería pasar por esto, ni por su ropa, ni por la hora, ni por lo que tomó, compartimos el coraje la rabia e indignación que esto provoca, ya que hemos visto situaciones que nos ponen constantemente en riesgo cada que queremos salir a divertirnos", señala colectivo feminista.

En la publicación aparece el rostro del mesero acusado, compartieron una foto de su cuenta de Facebook, en la que se le ve en fotografías con otra mujer, que pareciera ser su novia. El relato se compartió cientos de veces y se discutió en las redes, cientos de personas reaccionaron y entre los comentarios algunas usuarias señalaron que "no es el primer testimonio sobre abuso o violencia que se da y que involucra a un bar".

REY COMPADRE DESPIDE AL ACUSADO

El mismo 21 de mayo (día en que se publicó la denuncia) el bar Rey Compadre dio un posicionamiento sobre el caso, y anunciaron el despido de Pablo porque el bar "rechaza categóricamente cualquier tipo de violencia hacia las mujeres dentro y fuera de las instalaciones".

"El mesero ya ha dejado de formar parte del equipo de trabajo por no reflejar los valores de nuestra empresa, preocupada por el respeto a los derechos humanos y, especialmente, por el respeto de los derechos de las mujeres".

También señalaron que van a cooperar con las autoridades para realizar las investigaciones correspondientes, y dar seguimiento al tema.

Bajo el hashtag #ReyCompadreRompeElPacto este testimonio fue motivo de discusión en las redes.

SÍ HAY DENUNCIA DE LA FGE

De acuerdo con medios locales, la Fiscalía General del Estado confirmó que existe una denuncia interpuesta por una mujer, que involucra al mesero de un bar por el delito de violación. La demanda fue atendida por la Unidad de Atención Integral a la Mujer de la FGE.

CASO EVELYN TAMBIÉN FUE AL SALIR DE UN BAR

A mediados de agosto del 2020, el caso de Evelyn alertó también a los colectivos feministas, pero esta vez por señalar de acoso sexual de un grupo de policías municipales.

De acuerdo el relato de la mujer, era un sábado por la madrugada en el que ella y sus amigos venían de un bar de la calle Madero, cuando estacionaron su auto cerca de la caseta de Plaza Expiatorio, en ese momento sus amigos se fueron a cenar tacos, y ella se quedó en el vehículo, momento que aprovecharon los policías para acercarse y acosarla. Le pidieron que se quitara la ropa como "parte del protocolo", y uno de los elementos le propuso sexo oral.

Captura de pantalla del testimonio compartido en el colectivo Las del Caldero

Evelyn vivió para contarlo y denunció el hecho ante la FGE. Su caso provocó una manifestación el 22 de agosto en el Arco de la Calzada, donde por cierto hubo 22 mujeres detenidas y se registraron agresiones por parte de la Policía Municipal hacia cuatro reporteras.

Finalmente el 26 de agosto dieron de baja a Juan Miguel y Eduardo Armando, los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública señalados por acoso.

IO