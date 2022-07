¡Clic! ¡Like! ¡Compartir!: La Silla Rota cumple tres años en Guanajuato

El 1 de julio de 2019 La Silla Rota Guanajuato publicó su primera noticia. Ese día, con el compromiso de informar objetivamente a través de notas del día, relatar las historias de vida de la sociedad guanajuatense mediante reportajes exclusivos y dar a conocer la opinión de los especialistas por medio de sus columnas, este medio nació en Guanajuato.

Hoy se cumplen tres años de responsabilidad y compromiso con nuestros lectores, tres años de lealtad bilateral. Es el tercer aniversario de nosotros llevando la información con seriedad y esfuerzo a la pantalla del celular y de nuestra audiencia acompañándonos al leer nuestras historias todos los días. Historias que no son de La Silla Rota Guanajuato, sino de nosotros los guanajuatenses.

La Silla Rota Guanajuato es un proyecto regional filial a La Silla Rota, un medio digital e independiente con la misión de llevar la información veraz. Al mismo tiempo que nosotros, se crearon también La Silla Rota Hidalgo y La Silla Rota Veracruz.

Juntos cumplimos estos tres años gracias al trabajo de muchas personas. A diario, los reporteros salen a la calle y no regresan a casa hasta tener la noticia que se debe dar a conocer, los redactores no se levantan de la mesa hasta publicar el texto y los editores no se desconectan hasta asegurarse que la presentación de la nota sea perfecta para el lector.

Han sido tres años de no solo dar cifras y datos sino también de contar las historias detrás de ellas. De ponerle cara a los números.

Te platicamos de doña Esther, que debido a la pandemia tuvo que alimentarse de nopales que cortaba del cerro. De Abed, uno de los 123 mil migrantes guanajuatenses que regresaron de los Estados Unidos hace 18 años y que después de vivir en la indigencia por 4 años regresó a su casa en León. De la historia de la señora Maribel, una de las 13 mil indígenas que viven en Guanajuato, pero invisible ante el Estado. Y de más historias como estas.

Con una perspectiva de género, incluyente y objetiva, La Silla Rota Guanajuato ha logrado cumplir con su misión de informar gracias a nuestros leales lectores y nuestro comprometido equipo.

Iniciamos un nuevo año con la promesa de hacerlo cada vez mejor.

