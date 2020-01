Clausura Profeco nuevo estacionamiento de la Feria de León por acumulación de quejas

Este martes, la Procuraduría Federal del Consumidor sancionó el estacionamiento de Explora por prácticas abusivas en contra del púbico consumidor.

Según se ha informado, tres fueron los motivos que provocaron esto: el primero fue que no se exhibió el costo de boleto extraviado. Además, no se detallaron las formas de pago y no usaron un mecanismo de medidor de tiempo. El espacio quedó inhabilitado por las autoridades federales.

Lo anterior ocurrió cerca de las 3 de la tarde, cuando personal de la Profeco pegó sellos de suspensión en los accesos del estacionamiento que se encuentra entre Poliforum y Parque Explora.

Hay que recordar que este año fue inaugurado el estacionamiento de la Feria de León que se encuentra sobre una superficie de 9 mil metros cuadrados y tiene capacidad para hasta 300 automóviles.

De acuerdo a la dependencia, estas situaciones violentan los artículos 7, 32 y 57 De la Ley Federal de Protección al consumidor. La suspensión de servicios se realizó este martes debido a que la operación en ese establecimiento transgrede los derechos de los consumidores con dichas faltas.

Cabe señalar que el estacionamiento es operado por Parque Explora y arrancó sus operaciones en octubre del año pasado.

El establecimiento podrá ser reabierto cuando la dependencia federal determine que se solventaron las observaciones que se hicieron.





Con información de Periódico AM