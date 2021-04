CJNG "trabaja desde el aire": utiliza drones para vigilar en Guanajuato

Han habido algunos casos en Guanajuato, otros en Jalisco, ahorita el de Michoacán. Son de preocupación pero no ha sido lo efectivo que ellos quisieran. No ha tenido la efectividad porque no pueden cargar cantidades que sean pues de tal manera dañina para el personal o para una instalación, dijo en la mañanera el titular de la Sedena.