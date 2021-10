Cierran las oficinas del Seguro Popular en León

“A partir del 1 de enero no se estarán realizando afiliaciones, renovaciones e incidencias”, así dice el letrero de las cortinas de las oficinas del Seguro Popular, en el bulevar Paseo de Jerez. El lugar permanece cerrado.

Inició el 2020 y el modelo de salud tuvo un gran cambio. El 1 de enero arrancó el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi). Un modelo de salud que proviene del Gobierno Federal, y presume de su gratuidad.

La gente tiene incertidumbre, y las dudas sobre el arranque del Insabi están pendientes. Pues las personas que antes eran beneficiadas por el Seguro Popular, se enteraron de que a partir del 31 de diciembre este desapareció.

¿Qué sigue ahora? El diputado federal Éctor Jaime Ramírez Barba dijo que la llegada del Insabi tiene tintes demagógicos, una estrategia del Gobierno Federal para para ganar el apoyo de la gente. A pesar de que las oficinas del Seguro Popular permanecen cerradas, el diputado dijo que los beneficiarios seguirán recibiendo los servicios.

“En Guanajuato la gente puede ir a atenderse a los Centros de Salud, a los hospitales como lo hacía antes cuando tenía el Seguro Popular vigente; se seguirá atendiendo con la misma calidad porque la instrucción del gobernador es que se sigan atendiendo, ahí no hay pendiente”.

Te puede interesar El pésame de Éctor Jaime al Seguro Popular en la tribuna del Congreso

El panista aseguró que la gratuidad que presume el Insabi no es algo nuevo, pues es muy similar a lo que ofrecía el Seguro Popular. Así lo dijo en una entrevista para El Sol de León.

“Sigue siendo todo gradual, en la licitación no hay nuevos medicamentos, los que asignaron son los mismos que ya teníamos; medicamentos gratis ya los había, los va a seguir habiendo; servicios gratis ya los había, los van a seguir habiendo”.

Con 290 votos de Morena, se declara oficialmente muerto al Seguro Popular. Nadie descansa en Paz. #MorenaMata pic.twitter.com/dMTLGG7gJX — Dr. Éctor Jaime (@ectorjaime) October 24, 2019

Sobre el Insabi

El Insabi es un organismo descentralizado del Gobierno Federal, y su eje principal es ofrecer un servicio gratuito para las personas que no sean derechohabientes del IMSS, ISSSTE, SEDENA, PEMEX u otra institución de seguridad social. Este modelo promete atender a todos, sin discriminación. A pesar de tener poco ingreso o no tenerlo. La única condición es que la gente se presente con su CURP e INE. Aunque aún no hay oficinas, pues el gobernador Diego Sinhue tendrá que firmar un convenio con la Secretaria de Salud para aceptar el modelo, y aportar recursos.

Esto quiere decir que a pesar del arranque de este programa, quedan seis meses para hacer la posible transición, es una decisión que aquedará en manos del Gobierno Estatal. Mientras tanto, según Ramírez Barba los beneficiarios seguirán atendiéndose en el Seguro Popular.