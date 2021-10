Científicos del Langebio descifran genoma del aguacate

Investigadores del Langebio en Irapuato lograron descifrar el genoma del aguacate luego de ocho años de arduo trabajo. Este descubrimiento se publicó el 6 de agosto en la revista ‘Proceeding of the national academy of sciences’ y cobra especial relevancia no solo para México, sino para los más de 10 principales países productores a nivel mundial.

Alfredo Herrera Estrella, director del Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad, Langebio, del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) en Irapuato, señaló que al limitar los recursos para ciencia y tecnología, el gobierno federal pone en riesgo la aplicación de este conocimiento, lo que dejaría en desventaja a México frente a otros exportadores del llamado ‘oro verde’.

A partir de esta investigación será posible generar una plataforma tecnológica de mejoramiento de este cultivo, en particular la resistencia del árbol al ataque por patógenos y de la calidad del fruto, a fin de mantener la competitividad de México como su principal exportador.

El investigador señaló que los transgénicos sólo aceleran el proceso de mejoramiento de la planta, por lo que no hay nada artificial en ello. “En el caso del aguacate es hasta tres o cuatro veces más rápido”, expresó.

Herrera Estrella agregó que la negativa del gobierno federal a apoyar investigaciones como esta pone trabas a las exportaciones agroalimentarias, uno de los principales ingresos del país.

“Toda la evidencia científica, incluyendo 100 Premio Nobel, dice que no hay ningún problema ni una diferencia entre las plantas genéticamente modificadas, con las plantas que no”, señaló Herrera.

En la reconstrucción del genoma del aguacate, el grupo de investigación de la UGA/Langebio empleó las tecnologías más modernas que tenían disponibles.

En los próximos días, los científicos de Langebio buscarán establecer una conversación con el gobernador de Guanajuato Diego Sinhue Rodríguez y posteriormente con el presidente Andrés Manuel López Obrador para presentar argumentos sólidos de la importancia de apostar por la innovación tecnológica.

Finalmente, el investigador y director de Langebio puntualizó que México genera más de 13 mil millones de dólares al año gracias al aguacate.