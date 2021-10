Cien usuarios prueban la nueva app del Transporte Público de León

“Procuramos que tanto colaboradores como usuarios (beta) anden por toda la ciudad, para que por todos lados nos de la falta o no de comunicación, en zonas de la periferia no hay muy buena cobertura y queremos que se use ahí para decirle al tecnólogo, por ejemplo, en la colonia Selva hay de repente falla por la falta de antenas de la empresa telefónica y la zona de Duarte, ahí tenemos un poquito de zonas negras”, informó Villaseñor.