Ciclista guanajuatense busca poner en alto a México en Bélgica

Purísima del Rincón.- Heriberto Quiroz recientemente viajó a Bélgica, donde permanecerá cuatro meses, y hasta el momento ha participado en tres competencias; este domingo va por su cuarta corrida en fuga.

Heriberto Quiroz tiene este domingo su cuarta competencia de ciclismo en Bélgica (Foto: Especial)

El joven de Purísima del Rincón tiene 18 años, se integró al equipo Stars Junior Team, y ya le apodan "El Méxicano".

Te puede interesar El sprint fantástico que puso a Ulloa en los Juegos Olímpicos de Tokio

A Bélgica se le conoce como el Centro Mundial del Ciclismo, ahí es donde están siempre los mejores, en cada competencia hay de 140 a 150 corredores.

"El triunfo está a la vuelta de la esquina para todos... dejar de perseguir las aspiraciones o los sueños puede causar un arrepentimiento, es mejor decir lo intenté y no lo conseguí, a no saber qué pudo pasar sin intentar", expresó en un mensaje a través de Zoom.

Te puede interesar Ellos son leoneses que podrían llegar a las Olimpiadas 2024

"La clave es entender que no todo se consigue a la primera, se necesita esfuerzo, fracasar hasta conseguirlo, nunca rendirse, ni cruzar los brazos, el deporte nos hace mejores personas, ponemos algo productivo al municipio y al país, porque tenemos gente que logra lo que se propone, luchen siempre por sus sueños y metas".

El deportista de alto rendimiento dijo que busca dejar escrito el nombre de México en aquel país.

Además, se dijo orgulloso de ser guanajuatense y purimense. Por lo que busca poner el nombre del país en alto.

"He corrido a conciencia y con motivación, me conocen como ´El Mexicano´, la gente me apoya... espero México tenga la confianza que estoy dejando bien escrito su nombre. Vengo con el orgullo que ser de Purísima, de ser de Guanajuato.

Te puede interesar Reciben con porras y mariachi a Donovan Carrillo al llegar a León

"Y me gusta ser reconocido nacionalmente, el sueño a futuro, a corto plazo es ser reconocido internacionalmente, ya he dado de qué hablar, me han visto fuerte, siempre me mencionan ´El Mexicano´, quiero seguir sonado a nivel mundial, con el orgullo que ser de Purísima y Guanajuato".

El presidente municipal de Purísima, Roberto García Urbano, con quien dialogó, aseguró que seguirá respaldando el sueño de Heriberto.

"Has llevado bien tu carrera, somos testigos que has estado en la lucha y entrega al deporte", dijo.

JJ/JP