Christian Nodal dispara la ocupación hotelera en León ¡Del 20% al 48%!

El presidente de la Asociación de Hoteles de León, Juan Pablo Rocha comentó que la ocupación hotelera en León se duplicó con el desarrollo de la Feria de Verano, pasando de un 20% en junio a un 39% el pasado fin de semana.

Explicó que con los eventos musicales, se han alcanzado picos superiores al 48% en los fines de semana, mismo que esperan que se mantenga en el cierre de la Feria.

"Hemos ido evolucionando a pesar de que se arrancó un poco lento, las expectativas las traíamos por encima pero no estamos muy lejos de las cifras que buscábamos, creo que nos mermó la primera semana, pero el replanteamiento que hizo el Patronato de la Feria al tomar medidas para que la población acudiera con acceso gratuito esto generó más visitantes"

Juan Pablo Rocha, presidente de la Asociación de Hoteles (Foto: Archivo)

"La repercusión hotelera también tuvo un incremento, vamos de menos a más, en el primer fin de semana tuvimos un 27% de ocupación hotelera en la ciudad, la cifra avanzó para el siguiente fin de semana que cerramos al 34% y este pasado fin de semana ya tuvimos un incremento al 39%"

Señaló que el día que se presentó el artista Christian Nodal en sábado fue el mejor registro de hospedaje para los hoteleros, con un pico del 48%.

"A diferencia de meses atrás si nos hemos visto favorecidos, hemos incrementado en las cifras y esto nos generó muna pequeña recuperación en las fuentes de empleo y en la derrama económica", dijo Rocha.

Destacó que los empresarios no esperan regresar a un semáforo rojo, debido a que la vacunación continúa avanzando en el estado y señaló que en los hoteles no se han registrado casos de contagios.

Los hoteles de León entraron en crisis por la pandemia (Foto: Archivo)

"La retroalimentación de los visitantes es en general comentarios buenos, no tenemos reportes de personas que nos hayan dicho haberse infectado en su visita a León, la realidad es que se ha visto un buen manejo de los protocolos de bioseguridad, he acudido a las instalaciones de la Feria a vivir la experiencia de los conciertos y he visto que las medidas son aplicadas puntualmente, pero no podemos descartar que hayan existido casos aislados, pero los reportes nos indican que no hay infecciones en nuestras instalaciones".

"El repunte de la pandemia nos invita a no bajar la guardia y mantener los protocolos sanitarios, desde hace un año hemos manejado Guanajuato Sano con la Secretaría de Salud y seguiremos aplicándolo, nos preocupa por que no queremos regresar a las cifras de diciembre y enero, hay que salvar las vidas de los ciudadanos, la economía y los empleos", concluyó.

