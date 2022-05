Chico Herrera no ha recibido autorización de Sheffield para entrar a Profeco

León.- Hace una semana la Secretaría de Gobernación nombró a Miguel Ángel Chico Herrera como el nuevo Subprocurador Jurídico de la Profeco y aún no recibe la firma de su nombramiento por parte del Procurador Ricardo Sheffield Padilla.

El pasado 4 de mayo, la Secretaría de Gobernación que dirige Adán Augusto López envió un documento en el cual se informó de la incorporación del político irapuatense Miguel Ángel Chico a la Profeco para ocupar uno de los tres puestos de trabajo que dejaron vacantes colaboradores del procurador, los cuales están en investigación por la Secretaría de la Función Pública.

"Derivado de denuncias presentadas, ante SFP y de Segob, así como ante la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República, respecto a presuntas irregularidades de carácter administrativo y jurídico al interior de las distintas áreas de la Profeco, el secretario de Gobernación Adán Augusto López acordó con el titular de SFP Roberto Salcedo, la remoción de algunos funcionarios públicos de la Procuraduría del Consumidor", indicó el comunicado de la Segob.

El documento añadió que por instrucciones de los titulares de Segob y SFP, Roberto Salcedo, "el jefe de Oficina del secretario de Gobernación, José de la Vega, acudió a las oficinas de la Profeco y dio posesión a servidores públicos", señaló el tuit de la Segob.

"Como subprocurador Jurídico, Miguel Ángel Chico Herrera; director general de Verificación y Defensa de la Confianza de Combustibles, Guillermo Carlos Priego de Wit; y director general de la Oficina de Defensa del Consumidor, Rubén de Jesús Cervantes González".

"En breve ceremonia celebrada en las oficinas del Órgano Interno de Control (OIC) de la citada dependencia, participaron como testigos el secretario particular del procurador Federal del Consumidor, Francisco Ricardo Sheffield Padilla, Jorge Alberto Gaitán Burgos, y el titular del Área de Responsabilidades del OIC en la Profeco, Miguel Ángel Trejo Toral".

"Los nuevos servidores públicos manifestaron su disposición de cumplir y hacer cumplir la ley en sus respectivos encargos que comenzaron a ejercer inmediatamente", informó el comunicado de la Segob.

No obstante, minutos más tarde Sheffield Padilla publicó que no firmaría los nombramientos de los tres servidores enviados por la Segob, pues no veía un sustento.

"Ninguna irregularidad hay en Profeco. Ni causa, ni proceso. Hoy estuve con el Señor Presidente, y ni hoy, ni ningún otro día me ha preguntado o informado de alguna irregularidad. No he firmado nombramientos, no les veo sustento".

Sin embargo, el Procurador aceptó el viernes 6 de mayo los nombramientos de Carlos Priego y Rubén Cervantes, pero no el de Miguel Angel Chico.

"Esta mañana el Procurador Ricardo Sheffield Padilla nombró a Rubén de Jesús Cervantes González como Director General de Oficinas de Defensa del Consumidor y a Guillermo Carlos Priego de Witt como Director General de Verificación y Defensa de la Confianza de Combustibles".

Este miércoles 11 de mayo, Miguel Ángel Chico Herrera se sigue nombrando en su cuenta de tuiter subprocurador de la Profeco.

Hasta este miércoles, Chico Herrera no ha hablado ante ningún medio de comunicación sobre su situación laboral con la Profeco.

