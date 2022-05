Chico Herrera descarta ir a Profeco, ya tiene un cargo en Gobernación

León.- El político irapuatense Miguel Ángel Chico Herrera declaró que, a pesar de estar listo y preparado para entrar a la Profeco, no va a la Subprocuraduría Jurídica de la dependencia por instrucciones de la Segob.

"No voy a Profeco, voy a tener un cargo en Gobernación, la Coordinación de Seguimiento de Planeación Institucional, es una oficina adscrita a la oficina del Secretario de Gobernación (Adán Augusto López)".

"Fue una instrucción del Secretario de Gobernación, me dijo que voy a realizar esta tarea en la Secretaría, yo estoy agradecido y motivado con esta nueva encomienda", comentó Chico Herrera.

Sin embargo, reconoció que sí deseaba acudir a la Subprocuraduría Jurídica de la Profeco, pero explicó que en la política existen tiempos.

"Yo estaba preparado, soy Licenciado en Derecho, estaba listo, pero la política tiene circunstancias, tiene tiempos y se ha tomado esta decisión de la tarea en Gobernación en donde estaré viendo temas políticos, jurídicos, representando a la Segob en comités, y comisiones que se tienen con otras secretarías, además de las tareas propias que nos encargue el Secretario de Gobernación, un hombre eficaz y leal al Presidente, vamos a hacer el trabajo con toda responsabilidad".

Chico Herrera dijo que no ha dialogado con el procurador Ricardo Sheffield Padilla y aclaró que sólo pisó la Profeco por unos minutos el miércoles 4 de mayo, cuando la Segob y al Función Pública lo nombraron Subprocurador Jurídico, pero nunca recibió la firma de Sheffield para tomar el cargo legalmente.

"No he dialogado con él (Sheffield Padilla), hace rato que no lo veo personalmente, en estos días tampoco, yo no me presenté en Profeco, no tuvimos comunicación, merece mi respeto, estuve el miércoles pasado en Profeco (4 de mayo) y ya no regresé".

Dijo desconocer si existió alguna operación en su contra para no llegar a Profeco, "la política tiene circunstancias, tiempos, y si alguien operó no lo sabría, al contrario, esta oportunidad en Gobernación es muy motivante, el nuevo cargo es importante, todos lo son, ser servidor público es para servir, estoy agradecido con el Secretario por la oportunidad y motivado para hacer mi trabajo".

Explicó que el nuevo cargo lo estuvo tomando desde el inicio de esta semana y no regresó a la delegación de Querétaro, "yo presenté mi renuncia en la semana y ya no acudí a Querétaro".

"Esta tarea la quiero cumplir como debe de ser y los tiempos políticos vendrán en su momento, ahorita hay que concentrarnos en las tareas en Gobernación"

En su nuevo cargo estará realizando actividades como análisis jurídicos, políticos, atender temas de gestión en la Segob, seguimientos, comités, comisiones intersecretariales y representaciones de la dependencia, además de encargos del titular de la Segob. "Mi tarea será en Bucarelli, pero si algún día ordena el Secretario acompañarlo en algún evento, estaré con él", concluyó.

JP