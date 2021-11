Chef de Guanajuato gana primer lugar de concurso gastronómico en España

“La verdad no tengo palabras, es un orgullo. Quiero agradecer a tanta gente que me ha ayudado; que al final de cuentas, es un sueño para uno y para todo el equipo, porque no estoy solo. Quiero agradecer especialmente a Eva (García Cuervo), a la Secretaría de Turismo del estado de Guanajuato, a Patxi, y a todos por haber logrado este premio. Muchas gracias”, aseveró David Quevedo durante la premiación.