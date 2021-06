"Chapo" Montes cansa con fiestas a sus vecinos

LEÓN- Los vecinos de Luis "Chapo" Montes acusan al futbolista de organizar en su casa, con regularidad, fiestas ruidosas que se extienden hasta el amanecer.

El capitán del equipo León ya ha sido reconvenido por la directiva vecinal del residencial El Molino, pues los horarios y niveles de ruido sobrepasan los límites establecidos por el consejo de colonos.

Un oficio girado por la administración del fraccionamiento al presidente del condominio donde habita el "Chapo" Montes hace mención de dos reuniones previas en las que el representante legal del futbolista había hecho el compromiso de que Montes Jiménez moderaría su conducta, cosa que no se cumplió.

Sin embargo, el viernes 4 de junio el futbolista reincidió en la conducta que tiene cansados a los vecinos del condominio XV, ya que realizó una fiesta que se prolongó hasta las 6 de la mañana del día siguiente.

El oficio advierte que en caso de que Luis Montes siga sin respetar lo acordado, los vecinos iniciarían los procesos legales que correspondan. Los afectados apelan al artículo 75 fracción II del reglamento del Instituto Municipal de Vivienda de León (Imuvi), instancia a la cual acudirían para exigir sus derechos.

MUCHO AGUANTE

Vecinos del "Chapo" Montes han expresado su inconformidad por las molestias que les causa el jugador. De acuerdo con el periódico A.M., algunos ya tienen hasta cinco años soportando el ruido y las fiestas de las que el futbolista es anfitrión.

"Ser fiera es un orgullo, pero ser vecino del señor Montes no se lo deseo a nadie", habría dicho uno de los afectados. "Llega la banda, el DJ, el sonido... el colmo cuando (Montes) se pone a cantar". Presuntamente no han podido encararlo para hacer el reclamo directamente, pues el futbolista anda con guaruras que no lo permiten.

Entre los comentarios a la publicación, no faltó quien señalara que se trataba de una difamación en contra del deportista.

