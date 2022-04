"Chamaquean" a gobierno de Celaya: los estafan por casi un millon de pesos

Celaya.- El gobierno municipal fue víctima de un fraude en las últimas semanas, en donde una persona que se hizo pasar por funcionario de una dependencia del gobierno federal, presentó la posibilidad de obtener la donación de vehículos y otros elementos al municipio.

A cambio solicitó una cantidad para el tema de gestiones y traslados, aunque ante una serie de inconsistencias generó sospechas y se ha presentado una denuncia ante la Fiscalía, reconoció la Tesorera Municipal, Lourdes Herrera.

"A principios de marzo se recibió en la Secretaría Particular un oficio de una dependencia federal que tenía que ver en un donativo en especie para el municipio. Le dimos seguimiento en la tesorería, se hicieron todos los trámites y el documento parecía original con los sellos y firmas, pero resultó que son datos falsos, una simulación de ese trámite y cuando nos dimos cuenta pedimos el apoyo a la dirección jurídica para dar seguimiento al caso por los indicios que teníamos que se trata de una usurpación de funcionarios federales", explicó Lourdes Herrera

De acuerdo al jurídico de la presidencia, de momento no se puede dar a conocer el nombre de la dependencia federal a la cual presuntamente pertenece el funcionario defraudador, ni tampoco la cantidad de recursos que se le llegó a depositar. Sin embargo aseguró que no rebasa el millón de pesos.

La denuncia ya se ha interpuesto ante la Fiscalía General del Estado y es esta dependencia la que realiza las investigaciones para detener al responsable y se regresen los recursos públicos al municipio.

"Al momento en que se dan inconsistencia y vemos que hay cosas que no cuadran, se presenta una denuncia ante la Fiscalía por la suplantación de funcionarios de la federación y con esta denuncia se logra detener el proceso. Ya se había hecho un depósito de gastos que se necesitaban erogar por traslados pero debido a la oportuna intervención de la Fiscalía se inmoviliza la cuenta y estamos en el debido proceso que la Fiscalía necesita para que se regrese el dinero al municipio.

"Son recomendaciones que la Fiscalía nos da, no dar información, saldos, cantidad. No rebasa el millón de pesos pero al detectar esta irregularidad pretendemos darlo a conocer porque no tarda en salir públicamente y si bien no lo tenemos al cien por ciento bajo control, sí estamos avanzados. Técnicamente estamos hablando de un fraude", sentenció.

PR