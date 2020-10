Chacha Express: así se refiere empresa leonesa a trabajadoras de hogar

León-. "¡Que la limpieza no te deje muerta!" Este es el anuncio de portada que utiliza la empresa Chacha Express para promover sus servicios. Básicamente contratan a mujeres para luego mandarlas a hacer labores domésticos, pero bajo el término de "chachas".

Chacha Express tiene una página de Facebook y un sitio web. Es una empresa formada de pies a cabeza, un negocio formal en el que afirman ser "la única agencia de investigación, capacitación y colocación de personal doméstico profesional y efectivo". Tienen casi dos mil seguidores, y en sus imágenes hay comentarios de este tipo: "Hola cómo está, quisiera un excelente servicio de chacha" o ¿Cuánto cuesta por un año?

Preguntas que para sus clientes son normales, un lenguaje en el que la palabra "chacha" es de los más común, una página en la que incluso comparten memes para comparar como sería la vida de las personas "con cha-cha express" y "sin cha-cha express".

En entrevista con Verónica Cruz, activista feminista y representante de la Asociación Civil de Guanajuato ´Las Libres´, aseguró que este término es "completamente discriminatorio". Dijo que el lenguaje es la manera de comenzar a trabajar en la no discriminación. Resaltó también el acuerdo que hay entre México y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para llamarles trabajadoras domésticas a las mujeres dedicadas a esta labor.

"Me parece pésimo (llamarles "chachas"). El concepto correcto es llamarlo trabajadoras del hogar. Es completamente discriminatorio, en México está prohibidísimo... el símbolo que están mandando a la población es que las mujeres deberían llamarlas así. Están discriminándolas, no considerando a estas mujeres sujetas de derecho. No es que valgan menos por hacer ese trabajo, hay que empezar desde eso, desde el lenguaje".

¿ES UN DELITO?

Verónica Cruz dijo que el término que ha utilizado la empresa puede denunciarse ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) o en la Secretaría del Trabajo. Pues el lenguaje no es el adecuado.

LO QUE SABEMOS DE "CHACHA EXPRESS"

Esta empresa tiene una sede en León, en la colonia ´El Palote´. Cuentan con 33 franquicias a nivel nacional. En su sitio web, aseguran que las mujeres que ofrecen los servicios de limpieza tienen un "sentido de honestidad y responsabilidad".

"Contamos con mujeres especializadas con un alto sentido de honestidad y responsabilidad, que le brindarán ayuda profesional y efectiva en las labores del hogar".

Es una compañía formada de pies a cabeza, afirman tener una certificación ISO y un financiemameinto del 50% por parte de la Secretaría de Economía a todo aquel que quiera abrir su franquicia.

Ofrecen tres paquetes de servicio: uno express que se cuantifica por horas, otro por contrato mensual semestral o anual y una colocación de planta.

Sus empleadas realizan labores domésticas, preparan comida y cuidan a niños. Hace poco publicaron vacantes para jóvenes interesadas en este servicio.

Tienen una tarjeta llamada "Cha-Cha Card", aunque no detallan para que le sirve a los clientes.

En redes sociales los seguidores hacen comentarios despectivos hacia las trabajadoras. Los clientes han calificado el servicio como "pésimo" y tienen 3.2 estrellas de 5. La gente acude a estos servicios de manera normal, y el nombre de la empresa es simplemente común en el lenguaje de las personas con un estatus social alto.

¿Es la India María un estereotipo racista? Viendo el capítulo de #LaMasDraga3, nos topamos con la imitación de este personaje y se desprenden varias ideas que vale la pena repasar:



Abrimos hilo 1/9 pic.twitter.com/ZT6hvI5t7d — RacismoMX ???? (@Racismo_MX) October 21, 2020

LA "INDIA MARÍA" FUE TRENDING TOPIC ESTE MIÉRCOLES ¿POR QUÉ?

El tema se puso sobre la mesa cuando una de las participantes de ´La más Draga 3´ se vistió de la ´India María´ en el episodio de este 20 de octubre, al tomar el reto de dar vida a personajes de la cultura mexicana. En ese momento el juez Johnny Carmona dijo que esta personificación "me pone mal" e "incómodo". "Estas representaciones laceran a un México que ya no quiere ser clasista ni racista".

Mientras que en RacismoMX se abrió un hilo este miércoles para para repasar el tema del racismo, en este explicaron que el personaje de la ´India María´ era una exageración de los estereotipos racistas sobre las mujeres indígenas, que se convertían en una burla más que en un homenaje por la "falta de cultura" o la ignorancia que resaltaba su personaje.

El tema fue trending topic este miércoles por casi todo el día, bajo la pregunta ¿Es la India María un estereotipo racista?