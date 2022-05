César Prieto no descarta la reelección en Salamanca a 7 meses de su Gobierno

Salamanca-. El presidente municipal de Salamanca César Prieto Gallardo no descarta la posibilidad de reelegirse como aspirante al mismo cargo para el periodo 2024-2027. El morenista lleva siete meses de gobierno desde que tomó posesión del cargo el pasado 10 de octubre.

En entrevista para El Sol de Salamanca, César Prieto dijo que si para el 2024 aun tenía pendientes en la ciudad que gobierna y la gente lo apoya, podría contender en el proceso nuevamente. Contó que es un tema que ya ha contemplado con su esposa y su familia, aunque ahora está concentrado en los pendientes de su administración.

"En este momento creo que tengo muchos pendientes, concluir lo que nos comprometimos estos tres años y si veo que hay algún pendiente más y que todavía tengo la aprobación de las personas y que también familiarmente no me complica las cosas, es lo que he platicado con mi esposa porque no crean que no lo hemos pensado, pero en este momento es un proyecto de tres años donde queremos dar lo mejor".

César Prieto ganó Salamanca en junio del 2021 al obtener 35 mil 184 votos, mientras que su contrincante Isaac Piña del PAN, llegó a los 27 mil 337, este último actualmente es Director General de la COMUDE en León.

El morenista tomó posesión del cargo el pasado 10 de octubre y ha perseguido las irregularidades de su antecesora Beatriz Hernández, expresidenta municipal de Morena que buscó la reelección en el 2021 pero su partido no la aceptó, terminó contendiendo con el Partido del Trabajo.

Prueba de la supervisión a la anterior administración, es la rifa de la camioneta Suburban blindada que adquirió Beatriz Hernández en el 2020, que costó 2.7 millones de pesos, y que en la actualidad está valuada en 1. 8 millones, de acuerdo con el medio citado.

La irregularidad fue señalada por la Auditoría Superior del Estado por haberse comprado a un valor más elevado. El dinero de la rifa que se hará en septiembre será destinado para la Seguridad Pública de Salamanca, dijo César Prieto.

En la entrevista, el alcalde dejó claro que no va por la gubernatura de Guanajuato en el 2024, señalando que quiere seguir trabajando en Salamanca. "Muchos se tapan y están esperando a que los señalen", dijo para referirse a los posibles candidatos que buscan este cargo.

La familia de César Prieto al parecer tiene peso en Salamanca. Su padre es Ernesto Prieto Ortega, exdirector general de la Lotería Nacional y actual titular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado y su hermano es el diputado local Ernesto Prieto Gallardo. Estos últimos dos están entre los posibles nombres que buscan contender para gobernadores de Guanajuato, además de Ricardo Sheffield, Procurador Federal del Consumidor.

EL PERFIL DE CÉSAR PRIETO

-Abogado egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM

-Diplomado en "El derecho internacional y la política internacional al servicio del bienestar social" en la Universidad Complutense de Madrid, España

-Maestría en Administración Educativa en la Universidad De La Salle Bajío

