Certificará Ale a su equipo de trabajo

La candidata del PAN a la alcaldía de León, Alejandra Gutiérrez, declaró que buscará certificaciones internacionales para los integrantes de su gabinete, con la finalidad de dar un mayor impulso al desarrollo de la ciudad.

Lo anterior comentó durante la reunión que sostuvo con la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría, quienes exigieron una mayor capacidad de los futuros directivos que integrarán el gabinete de la alcaldesa.

"Estamos escuchando a los diferentes sectores y especialistas de la ciudad, los consultores son un área que tenemos que aprovechar, ya dialogué con los abogados, les pedí que se sumen a la administración para construir un mejor León, se comprometieron a trabajar de la mano, ellos tienen una gran experiencia en materia legal, financiera, ambiental, urbanismo, es importante escucharlos y seguir en las mesas de trabajo para construir un mejor León", dijo la candidata.

Señaló que está encontrando grupos de ciudadanos que se quieren sumar y hacer que la ciudad se desarrolle, "y que no se quieren quejar, sino participar, existen compromisos para trabajar de manera particular en temas de tecnología, urbanismo, finanzas y las certificaciones de los funcionarios públicos, siempre he señalado que debemos tener el mejor equipo y requerimos los mejores servidores, los consultores ofrecen esta certificación en diferentes áreas".

Añadió que existen certificaciones nacionales e internacionales y que los Consultores tienen la especialidad, "vamos a trabajar con su experiencia, para que nos certifiquen a los funcionarios públicos".

PIDEN SER PARTÍCIPES

Otra de las peticiones que le realizaron los profesionistas, es tener la oportunidad de participar en las mesas de trabajo y de planeación de la ciudad.

"La participación ciudadana en León ha sido exitosa y punta de lanza a nivel nacional, pero hoy los retos son mayores, y tenemos que cambiar la forma de participar, necesitamos escuchar a los expertos, ser más eficientes en el trabajo de las instituciones y de los órganos consultivos, para dar mejores resultados, solo les pedí que debemos de tener a los mejores, pero también que busquen el interés de la sociedad, no intereses particulares".

Agregó que los consultores y profesionistas serán incluidos en los consejos directivos de las diferentes dependencias.

En materia ambiental, los consultores exigieron mayor atención a la sequía y al estrés hídrico de la ciudad, por lo que la alcaldesa añadió que trabajará con los municipios aledaños a León para conocer más a fondo el problema y las posibles soluciones, entre las cuales se encuentra el buen uso y reúso del agua.

"Los procesos del municipio deben de ser con agua de reúso, no todo requiere agua potable, necesitamos implementar más redes hidráulicas, ver las plantas tratadoras, SAPAL ha avanzado mucho, esta reconocido a nivel nacional, pero hay mucho por hacer", concluyó.

IA/CV