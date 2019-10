Cerró su ventana para no ser robado; asaltantes le dispararon y huyeron corriendo

Este martes, cerca de las 8:30 horas, en un intento de asalto, un joven trailero fue herido de un disparo en la rodilla.

El ataque se dio sobre bulevar Bocanegra casi esquina con Bulevar Torres Landa, a espaldas de Centro Max en la colonia Jardines de Jerez, en León, Guanajuato.

En un vídeo difundido en redes sociales, se puede ver que hay varias personas paradas alrededor de la víctima, uno de ellos auxilia al herido presionando la hemorragia ocasionada por proyectil de arma de fuego. El lesionado mencionó que le habían disparado en un intento de asalto.

La persona que grabó el vídeo cuestionó al herido:

- ¿Sí lo asaltaron? ¿Sí te asaltaron? Si verdad.

- Me querían levantar.

- y ¿ no te quitaron nada?

- No, no. Es que no bajé el vidrio. Se enojaron y me dieron un plomazo.

- ¿Cuántos eran? ¿No sabes?

- Dos (hace seña con la mano).

- y ¿Se fueron en qué? ¿En camioneta?

-Corriendo.

- y ¿Qué traes en la carga? Es...

- Es acá, de Home Depot (señaló hacia atrás).

- Se querían llevar el tráiler ¿Verdad?

- (asintió con la cabeza).

En 42 segundos fue que el afectado pudo contar su versión de los hechos.

Los primeros en llegar a la escena, fueron 2 oficiales de la Policía Municipal de León. Aproximadamente 20 minutos después llegaron paramédicos de las Cruz Roja.

Esto lo pudimos constar en el vídeo siguiente. En esa ocasión el narrador de la transmisión en vivo, informó que la policía retuvo a algunas personas. Y con la tecnología, que se les ha implementado a los elementos de seguridad. Los oficiales le mostraron imágenes de los retenidos al herido, mientras este era atendido por los paramédicos. Sin embargo, el afectado no reconoció a ninguna de las personas que le mostraron.