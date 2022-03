Cero muertos por Covid en Guanajuato por dos días

León.- La amenaza de la variante Ómicron hacia Guanajuato está disminuyendo, hoy se cumplen dos días seguidos sin defunciones por coronavirus en el estado.

En diciembre, las autoridades sanitarias emitieron una alerta por la llegada de Ómicron a Guanajuato, y ya para principios de enero especialistas como el doctor Macías advertías que si te contagiaste de Covid-19 a partir del primero de enero, entonces lo más probable era que tuvieras Ómicron.

El pronóstico del fin de esta cuarta ola de contagios provocada por la nueva variante era en el segundo trimestre de 2022. A pocos días de que comience este periodo, los casos de enfermos y fallecimientos ya presentan una disminución.

El viernes pasado se registraron cero muertes por coronavirus, aunque 164 personas enfermas nuevas. En casos activos, o sea personas con capacidad de contagiar, se reportaron 415.

La ocupación hospitalaria que estaba al 22% en enero descendió su porcentaje el 2% el viernes pasado. Esta vez, la mayoría de los contagios se registraron en Celaya con 64, en lugar de León que tuvo 61.

Y el segundo día en el que se presentaron cero fallecimientos por coronavirus fue ayer, cuando los números de enfermos también bajaron a 93 personas. La disminución en el periodo de 24 horas también es visible en los casos activos, donde se registraron 365. Solo hubo una persona hospitalizada nueva y de las 27 que están recibiendo atención, solo una tiene su esquema de vacunación completo.

¿Cuándo se va a acabar la pandemia?

Los expertos en infecciones aseguran que la Covid-19 nunca desaparecerá, pero sí la pandemia de manera paulatina, pues se transformará en una endemia. Una enfermedad endémica tiene por definición, de acuerdo al Instituto Nacional de Cáncer en España, "una enfermedad que está constantemente presente en cierta región geográfica o en cierto grupo de personas". Un ejemplo de esto sería la malaria en algunas regiones de África.

"La pandemia no tendrá un final definido, es decir, no hay un punto al cuál llegar sino que será una disminución paulatina, ya que la enfermedad no se va a ir", informó Daniel Díaz, secretario de Salud de Guanajuato.

El Sistema de Salud cambio el enfoque con el que enfrenta la Covid-19 a uno endémico. Con este cambio da prioridad a la prevención y a la reacción rápida a los brotes y pronostica el regreso a una existencia más normal a más de dos años del surgimiento del covid-19 en el planeta.



