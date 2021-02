Centro Gerontológicos mantienen atención a distancia a adultos mayores

León.- La atención en los Centros Gerontológicos de la ciudad también tuvo que adaptarse a la nueva normalidad provocada por la pandemia de Covid-19. Mientras parte del personal administrativo se encuentra laborando en las oficinas de dichos centros, el equipo que trabaja de cerca con los adultos mayores mantiene la atención en línea o con apoyo de distintas plataformas digitales.

"Tenemos la atención directa, estamos abiertos en nuestras instalaciones, el punto es que la atención que se le da al adulto mayor es a distancia, se reciben las canalizaciones directamente en oficina, pero la atención es a distancia. El cuidado que deben tener estos grupos vulnerables es no tener un espacio físico de atención por estas recomendaciones de salud", indicó la Directora De Atención a Grupos Vulnerables de DIF León, Luz del Carmen Rivera.

Precisó que las actividades no se detuvieron desde que se declaró la contingencia sanitaria en marzo de 2020. Rápidamente se adecuaron a las medidas precautorias dictadas por las autoridades sanitarias para no poner en riesgo a este grupo vulnerable. "Ahora sabemos cuáles son las medidas con mayor exactitud, ante la petición de las autoridades se tomó la decisión de no tener espacios abiertos para adultos mayores".

Luz Rivera también destacó que el acercamiento con los adultos mayores se da en su mayoría a través de aplicaciones como Zoom o WhatsApp, esta última es de las más usadas por los abuelitos ya que ahí pueden hacer grupos de varios integrantes en donde pueden mantener el contacto a distancia. Aquellos que no tienen acceso a internet se mantienen comunicados vía telefónica en donde también se les van dejando las tareas del día o de la semana.

"Lo importante es que los adultos mayores sepan que estamos aquí para ellos, y saben que pueden contar con nosotros bajo estas condiciones; porque estamos manteniendo las actividades físicas semana a semana a través de las redes sociales, o de los videos que quedan pregrabados y que se mandan a cada uno de ellos, se mantiene el contacto telefónico, que este es uno de los puntos más importantes para que el adulto mayor pueda tener esta motivación, y evitar que se desanime o genere un proceso de depresión".

Los 4 centros Gerontológicos que se encuentran en León ofrecen atención a un aproximado de 6 mil adultos mayores, dato que se tenía antes de la contingencia sanitaria. Además, también se tienen 80 grupos en zona rural o urbana, con los que se sigue trabajando también a distancia.



Actualmente también ofrecen apoyo de alimentos, al contar con 10 comedores comunitarios como ayuda a las familias, solo acude un representante por familia y se lleva las raciones alimentarias con base en el número de integrantes. La intención es dar un ´respiro´ en ese sentido a aquellos adultos mayores que perdieron su trabajo o disminuyeron sus ingresos por la pandemia.

KD