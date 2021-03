Celayenses hicieron fila para vacunarse, pero las dosis no llegaron

Este lunes el titular de la Secretaría de Salud Estatal, Daniel Díaz Martínez, informó sobre la llegada del quinto lote de vacunas contra el covid-19 al estado de Guanajuato, detallando que son 43 mil dosis destinadas para el municipio de Celaya. Incluso, se dieron a conocer los puntos en los que se aplicarían estos biológicos.

"43 mil vacunas llegarán a Celaya el día de mañana, y a partir del próximo miércoles 3 de marzo arrancará la vacunación para adultos mayores. Aquí te presentamos los puntos de vacunación. #UnidosSomosGrandeza", escribió Daniel Díaz en su Twitter.

Sin embargo, después de unas horas y cerca de la medianoche del mismo lunes, esta información fue borrada de los canales oficiales de Gobierno del Estado y del propio secretario Daniel Díaz. Esto generó confusión entre la sociedad, incluso se supo que ya había gente haciendo fila en algunos de los puntos señalados.

Por su parte, Mauricio Hernández Núñez, Delegado de Programas Integrales para el Bienestar en Guanajuato (y quien ha sido el principal vocero de las llegada de las vacunas a la entidad), declaró a La Silla Rota que desconoce porqué razón la autoridad estatal informó de una fecha concreta toda vez que no hay ninguna confirmación...

"Nosotros oficialmente no dimos a conocer ni fecha ni hora. Desconozco las razones por las cuales se dieron a conocer estos detalles. Por el momento no hay confirmación de fecha y hora, por eso nos hemos reservado", precisó Hernández Núñez.

En este mismo sentido y en el transcurso de la mañana de este martes, la Secretaría de Salud Estatal publicó un mensaje en sus redes sociales en lo que confirma el arribo de 43 mil dosis para el municipio de Celaya y la distribución el los 14 puntos. Aunque detallaron que no se tiene información sobre las fechas ni horas para comenzar con las jornadas de vacunación.

Incluso, esta mañana todavía se pudieron detectar a algunas personas a las afueras de los puntos de aplicación de las dosis. Ante esta reacción y de acuerdo con información de Periódico A.M., el subdelegado regional de Programas para el Bienestar en Guanajuato, Gerardo Sierra Ríos, pidió a la población no formarse, ya que las dosis todavía no llegan.