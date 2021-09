Celaya fuera de peligro, no hay riesgo de desborde el río Laja: Protección Civil

Celaya.- Por el momento no hay riesgo de posibles desbordes de agua en el río Laja a su paso por Celaya, debido a que la corriente que tiene en las últimas horas se debe a escurrimientos por las lluvias en la zona de Querétaro y Apaseo el Grande, no por el desfogue de la presa Allende. En la actualidad tiene un caudal aproximado de 115 metros cúbicos por segundo, cuando tiene una capacidad de 350 metros cúbicos por segundo.

Luis Ramón Ortiz Oropeza, director de Protección Civil y Bomberos, señaló que el agua que está acumulando el río Laja proviene desde la liberación de 70 metros cúbicos por segundo de agua de la presa El Batán en el estado de Querétaro.

El agua atraviesa por los ríos de El Pueblito, luego confluye con el río Querétaro y posteriormente al río Apaseo, la cual finalmente se descarga en el río Laja cerca del Fraccionamiento Los Olivos.

"Es una cantidad de agua importante que ingresa el municipio hacia el nororiente de la ciudad por el río Apaseo, es esto más, todos los ingresos de los escurrimientos de este río se están sumando y por eso estamos incrementando el nivel del río Laja" señaló el director de PC y Bomberos.

Señaló que de momento no hay liberación de agua por parte de la presa Allende ubicada en el municipio de San Miguel de Allende, la cual aún no llega a su Nivel de Almacenamiento Máximo Ordinario (NAMO), aunque todos los días se revisan los cambios de nivel en estas presas.

Mientras que en la revisión al nivel del rio Laja a la altura del puente ferroviario cerca de la avenida Irrigación, se encuentra debajo de la zona verde, por lo cual se descarta por el momento algún riesgo de desbordamiento.

"En la parte que revisamos en Irrigación al final en el paso de las vías, estamos como a 10 centímetros de terminar la zona verde, ahorita está más abajo que ayer, pero esto depende mucho que ver con lo que nos vaya llegando de Querétaro, en horas puede subir el nivel o bajar. Vamos a estar monitoreando e informando a la población" continuó Ortiz Oropeza.

En 2018 el municipio realizó el desazolve en diferentes puntos del río Laja a fin de mitigar el riesgo de inundación por desbordamiento. Parte de las recomendaciones a la población es no dañar los bordos de los ríos a fin de que no se debiliten, no acercarse a los cuerpos de agua, evitar cruzar por lugares no establecidos, además evitar meterse a nadar por la fuerte corriente.

PR