Celaya en 'The New York Times'

'The New York Times' le dedica un amplio artículo al ataque a tortillerías y comercios tras la marcha de protesta contra la extorsión en Celaya.

La campaña criminal contra las tortillerías y comercios de Celaya traspasó fronteras. El asesinato de tres mujeres en una tortillería y un hombre en un negocio de construcción llamó la atención del mundo. La venganza contra los comerciantes que acudieron a la marcha de protesta contra la extorsión centra el artículo publicado por el diario estadounidense 'The New York Times' con información de la agencia 'The Associated Press'.

“Las pandillas de extorsión se han vuelto tan audaces en la ciudad mexicana de Celaya que cuando los propietarios locales de tortillas protestaron por el problema en el ayuntamiento, hombres armados atacaron inmediatamente uno de sus negocios y mataron a tres empleadas". Así arranca la historia publica por la edición digital del diario.

"Si bien las pandillas han exigido dinero de protección en otras partes de México, rara vez las represalias por una protesta pública han sido tan rápidas y mortales, y los funcionarios de la industria dicen que las tiendas de tortillas ya comenzaron a cerrar en la ciudad de unas 500,000 personas", asegura uno de los periódicos más influyentes del mundo.

"En los últimos años se han formado en Guanajuato pandillas violentas, que derivan gran parte de sus ingresos de perforaciones en tuberías del gobierno y robo de combustible. Después de una ofensiva del gobierno contra el robo de tuberías este año, se especula que las pandillas han recurrido a otras actividades ilegales para obtener ingresos", afirma el texto.

Un artículo en el que se relatan también los sucesos ocurridos en el municipio y que convirtieron tristemente a Celaya en noticia internacional. Y en el que los editores destacan el ánimo de venganza de los asesinos: "en raras ocasiones las represalias por una protesta pública han sido tan rápidas y mortales", matiza el artículo.