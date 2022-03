CBTIS Irapuato retira de su cargo a maestro denunciado por acoso sexual

Irapuato.- Un maestro del CBTIS 65 de Irapuato fue cesado de su cargo, tras ser denunciado el miércoles pasado por una alumna como acosador sexual; el domingo hubo una manifestación en el centro de la ciudad y este lunes otra más en las instalaciones de plantel escolar contra dicho maestro y contra otro en un caso sucedido hace 12 años.

Durante la manifestación del domingo, colectivos feministas colocaron un "tendedero de denuncias" en el primer cuadro de la ciudad donde acusaron a dos maestros del CBTIS 65 de pedófilos y abusadores, por lo que la institución educativa se dio por enterada del asunto y lo notificó a través de un comunicado enviado por la directora Judith Alejandra Rodríguez Zavala.

La directiva del plantel dijo que tan pronto tuvo conocimiento de una denuncia contra el profesor lo dio a conocer a los docentes, alumnos, padres de familia, y a las instancias y autoridades a las que se tenían que avisar para que tomaran cartas en el asunto.

"El profesor se encuentra suspendido y tiene prohibido tener comunicación o contacto con cualquier alumna o alumno", comentó Judith Alejandra y añadió que se encuentran al pendiente en caso de que la ofendida sus padres acudan a interponer la denuncia ante el Ministerio Público, en tal caso colaborarán para las investigaciones.

"En CBTIS 65 estamos a favor de la justicia y el respeto a cada una y cada uno de los miembros de nuestra comunidad educativa, por eso nos ponemos a disposición de las autoridades pertinentes en caso de que la afectada así como sus padres, decidan interponer la denuncia correspondiente ante las autoridades que correspondan", informó en el comunicado.

El CBTIS 65 precisó que se tomaron cartas en el asunto inmediatamente, por lo que se están siguiendo todos los protocolos administrativos que corresponden en espera de las indicaciones de las autoridades.

La directora del plantel informó además, que tenía conocimiento de una manifestación que pretendían hacer alumnas y exalumnas del plantel educativo en sus instalaciones y pidió a quienes vayan a participar la realicen en el marco del respeto y con apego a la ley.

Además, la institución educativa reiteró su disposición de abrir los canales de diálogo con los afectados y hallar una solución al problema.

En el comunicado, Judith Aguilera se refrendó el compromiso del plantel educativo por velar por la integridad, dignidad y respeto a todas las personas que conforman la institución.

En el "tendedero", realizado el domingo, los grupos de feministas expusieron a violentadores de los derechos de las mujeres, así como los nombres de dos maestros del CBTIS 65, Juan Antonio y Guadalupe , éste último acusado presuntamente de abusar de una niña hace 12 años.

Durante rueda de prensa anterior al comunicado, la directora del plantel señaló que tiene poco tiempo en el cargo y desconoce si hay otras denuncias similares en el plantel, aunque por escrito no se tiene nada, pero tan pronto supo de la presente denuncia de inmediato se dieron los pasos pertinentes para su atención.

LA MANIFESTACIÓN DE ESTE LUNES

Alumnas y ex alumnas del bachillerato CBTIS 65 llevaron a cabo este lunes por la mañana una manifestación pacífica, tras la reciente denuncia pública realizada en contra de un profesor por presunto acoso a otra estudiante.

La denuncia pública fue realizada mediante el tendedero de denuncias organizado por la colectiva "Irapuato Feminista", en la cual señalaban al docente por acoso.

Las paredes y puertas del CBETIS 65 se vieron cubiertas por distintas formas de expresión plasmadas en papel por parte de las manifestantes, quienes exigen se ponga especial atención y no minimizar los casos en donde se señalan a potenciales agresores o acosadores.

A lo largo del patio de la institución se hizo otro tendedero de denuncias, donde fueron colocados varios nombres de otras personas, la mayoría por difusión de imágenes íntimas sin consentimiento.

fueron un total aproximado a las 300 alumnas las que se sumaron en solidaridad a quienes resulten afectadas.

Sobre esto último la directora del CBTIS 65 aseguró que se respetará el derecho a protesta de los estudiantes, quienes no serán acreedoras a ningún tipo de sanción.

EN DEFENSA DEL ACUSADO

Varios mensajes de apoyo recibió el maestro denunciado a través de las redes sociales, mismos que transcribimos dos de ellos en defensa del acusado, quien de a acuerdo a la ley es inocente, hasta que no se demuestre lo contrario.

Diana Olmos: "Qué pena que se acerque la fecha del día de la mujer y se hagan este tipo de cosas. Conocemos al maestro hace tiempo, fue maestro ejemplar del cual no creo lo que se dice, creo que es relajiento pero no abusador. Mas bien creo que esto es obra de una persona que no logró su objetivo y qué fácil es hacer estas cosas, quemando gente

que se dedica a trabajar".

Jimee Garnic: "En serio? En el tiempo que fue mi maestro, jamás vi ni acciones ni comentarios ofensivos hacia nadie de mis compañeras ni hacía mí".

