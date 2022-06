"Casi choco por lo hermosa que estás", dice tránsito a señora para no multarla

León.- Un elemento de Tránsito Municipal de León fue denunciado por una mujer en Twitter por abuso de poder luego de que le echara piropos, le pidiera su número de teléfono y le preguntara su le gustaba "los masajes".

Narró la afectada en su cuenta de Twitter que los hechos se registraron luego de que había salido de trabajar.

"Dos tránsitos en motocicleta se me cerraron. En la glorieta para subir a Balcones del Campestre me hicieron la seña de que me detuviera y al detenerme uno de ellos, el comandante, me pregunta a dónde voy, le respondí que iba saliendo de trabajar y que estaba por recoger a mi hija".

Comentó que el oficial de Tránsito le dijo:

"Casi haces que choque por lo hermosa que estás, anota mi número y déjame invitarte un café, una cerveza o ¿te gustan los masajes?", y yo le dije que no iba anotar su número".

La mujer le indicó al agente que anotara su número, planeando bloquearlo, y afirma en su cuenta de Twitter que el tránsito le contestó:

"Así me gustan... Yo sí estoy casado, pero sólo va a ser un masaje, ah perdón, un café".

La afectada señaló que le preguntó el tránsito si estaba casada y ella al contestarle que no él le dijo: "qué gusto escuchar eso".

En su cuenta de Twitter la denunciante publicó una foto del tránsito y dijo: "Este es el comandante que se me insinuó, me detuvo sin razón y me dio un susto de muerte, dadas las circunstancias en la ciudad..."

También en la red de Twitter en la cuenta de Mi Ciudad Segura le contestaron a la mujer:

"Agradecemos la información publicada y la que nos aportaste. Al policía vial involucrado se le asignaron tareas distintas en las que no tiene contacto con la ciudadanía".

En la cuenta Mi Ciudad Segura se indica que el hecho ya es investigado por la Secretaría Técnica de Honor y Justicia en el expediente 107/22-TRA.

Desireé: agradecemos la información publicada y la que nos aportaste.

Al Policía Vial involucrado se le asignaron tareas distintas en las que no tiene contacto con la ciudadanía. El hecho se investiga bajo el expediente 107/22-TRA por la Secretaría Técnica de Honor y Justicia. https://t.co/84xRVfMjZu — Mi Ciudad Segura (@Seguridad_Leon) June 15, 2022

Investigan presunto abuso policiaco

Luego de darse a conocer en redes sociales acusaciones en contra de un agente de Tránsito Municipal por supuesto abuso al detener a una mujer para pedirle su número de teléfono y echarle piropos, la presidenta municipal de León, Alejandra Gutiérrez Campos, dijo que no será "tapadera" de nadie.

"Desde ayer lo ubiqué personalmente porque estuve haciendo algunas preguntas, tengo mis propios métodos de información y desde ayer pedí que se pusiera a disposición", dijo.

Gutiérrez Campos señaló que contactó al Instituto Municipal de la Mujer que ya se encuentra dando seguimiento a este caso y mencionó que también habló con el Secretario de Seguridad Pública, Mario Bravo Arrona, para poner el caso en manos de Honor y Justicia.

"Lo que se está pidiendo es que se ponga en manos de honor y justicia y que se tomen medidas [...] Lo voy a decir las veces que tengan que ser, yo la invitación es que cualquier acto de esta naturaleza por favor denuncien, nosotros estamos dispuestos a acompañarlos dependiendo del tema, ya sea en Honor y Justicia, Contraloría y también en el ámbito penal", refirió.

Señaló la Presidenta municipal de León que es muy importante que se denuncien este tipo de casos para que no haya impunidad y se sancione.

"Lo importante es que no haya impunidad y cuando haya un hecho poderlos estar acompañando, no los vamos a dejar solas, hombre o mujer, aquí lo importante es que haya una denuncia y que se sientan acompañadas y que, si hay alguien que haga algo indebido, pues será sancionado", refirió.

CM