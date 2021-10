Carta para Ascary: a un año de su muerte en explosión de Guanajuato

“No fue de un día a otro. Necesitaba vivir un duelo…esos golpes de la vida solo me han hecho más fuerte”, así dice el texto “Me estoy reconstruyendo”, una carta en la que Adzuira hermana de Ascary se despide de él, y cuenta lo difícil que fue recuperarse después de su muerte.

En el texto de Adzuira cada palabra duele. Expresa lo que significa perder a un ser querido, vivir el duelo y luego levantarse. Un dolor que refleja haber recibido una llamada aquel 18 de marzo para decirle a ella y a su familia que el departamento en el que se hospedaba Ascary había explotado. Una vivienda rentada por Airbnb, en Guanajuato capital.





Una semana después de la tragedia Ascary murió. Su cuerpo no resistió las quemaduras internas que le provocaron un paro cardiorrespiratorio. A un año de su partida, su hermana lo recuerda en una carta que escribió en su blog personal.

“He llegado muy lejos. Hace unos meses, ni siquiera quería levantarme de la cama, ahora, cualquier lugar que despeje mi mente y me mantenga ocupada, me hace feliz. No fue de un día a otro. Necesitaba vivir un duelo, quererme más, conocerme, ayudarme, aprender cosas buenas. Esos golpes de la vida solo me han hecho más fuerte”.

Ascary era originario de Salamanca. El 17 de marzo viajó con sus amigas para pasar el ´puente´. Pero al día siguiente sucedió un accidente que su familia jamás olvidaría: el departamento en el que se hospedaron explotó, y provocó la muerte de él y sus amigas Marcela Villarreal y Fernanda Meneses. La acumulación de gas en el departamento apagó los sueños de tres chicos. Así, de un día a otro.





La hermana de Ascary soltó su dolor en un par de letras. Pero también fue una manera de liberarse de ese duelo, según lo cuenta en su blog. ¿Por qué querer renunciar a todo lo que me regala la vida? Si es delicioso vivir. Es placentero. Me encanta. Me hace feliz. Se lee en su texto.

Su madre, a la que Ascary llamaba “ancianita” también comparte los mejores momentos con su hijo en redes sociales. “Te amo para siempre con cada parte de mí”, expresa en una de las fotos.

El 18 de marzo se cumple un año de la tragedia. A un año de aquellas llamas que se llevaron a tres jóvenes. A un año de dolor y pérdida.

Lo que quedó en la familia de Ascary fue la sed de justicia. El diputado local Miguel Ángel Salim, junto a otros parlamentarios buscan que las plataformas digitales regulen los servicios de hospedaje, que tengan las mismas condiciones que lo hoteles. En cuestión a seguridad y salidas de emergencia. Pues la hermana de Ascary platicó que “cualquier persona se pudo haber muerto ahí”.

La justicia aun no llega. Ni la dueña de la vivienda, ni la plataforma Airbnb otorgaron la indemnización que correspondía por la muerte de Ascary. Aunque sus padres cuentan que no les importa el dinero, lo único que piden es que los responsables sufran las consecuencias por la muerte de su hijo.

Justicia para Ascary, justicia para el chico que estaba a punto de graduarse en la carrera de Diseño Gráfico.