Carta de dos contagiados: superamos el Covid, nos quedamos en casa

David hizo un viaje con su novia Constanza, ambos son de León y decidieron aventurarse en Nueva York, pero no sabían que su regreso significaría presentar síntomas de un resfriado, que terminaría siendo Covid-19. Esta es la historia de como superaron el virus.

Todo comenzó con dolores de cabeza y agotamiento. Esos eran los síntomas que presentaban los leoneses, cuando regresaron de la ciudad estadounidense.

"Regresamos temerosos de ser portadores asintomáticos del virus y nos sometimos a todos los cuidados que las autoridades médicas y sanitarias nos indicaron. Nos hicimos la prueba y, desgraciadamente, el resultado fue positivo. Mi novia y yo estamos en este momento (y desde que llegamos a León) en confinamiento total", así lo relató David en su cuenta de Facebook.

El resultado de Covid-19 fue negativo al someterse nuevamente a la prueba

Pasaron los días, Constanza y David se guardaban en la misma casa, su principal preocupación era no contagiar a la gente que querían. Después de casi un mes de confinamiento, la pareja dio a conocer que habían superado el coronavirus. Desde el 14 de abril ya no están contagiados.

"Me da gusto poder comentarles que luego de casi un mes de ser diagnosticados con COVID-19, el día martes se nos realizó una segunda prueba para confirmar si aún seguimos siendo portadores de la enfermedad y afortunadamente el resultado fue negativo".

Así informó David a sus seguidores que había portado el virus junto a su novia

David confesó que la batalla contra esta pandemia aún no termina "pero si está en las manos de cada uno el poder aportar nuestro granito de arena para que la curva de contagios no llegue a un pico de donde no haya retorno", escribió en su muro.

Así van los números de contagios en Guanajuato, de los 215 confirmados, León tiene 54 positivos de Covid¬†

También resaltó la importancia de quedarse en casa, para aquellos que ya no resisten la cuarentena. El excontagiado de Covid aprendió que es la mejor manera de evitar el virus.

"¿Por qué publico esto? Bueno, sucede que hay muchas personas en México que piensan que la pandemia de coronavirus es un invento del Gobierno, o no le dan la seriedad necesaria. Hay muchas personas que siguen saliendo a fiestas, a restaurantes o a bares; gracias a actitudes como ésta, la enfermedad puede alcanzar nuevas latitudes y propagarse más rápidamente".

David y Constanza son el testimonio de que existen casos recuperados, se curaron del Covid.

Ellos cerraron un capítulo en el que salieron contagiados, pero aseguraron que "la pandemia es real, está aquí. Quédate en tu casa, ten conciencia social, hazlo por tu familia, por tus amigos, por las personas que quieres".

Carta de dos pacientes contagiados