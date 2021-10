Carta a un ladrón : "Te quiero decir, desgraciado, que te llevaste la urna con las cenizas de papá"

"Yo no te conozco y tú no sabías nada de mí, pero quiero decirte, desgraciado, que te llevaste a mi papá o lo que me quedaba de él. Falleció en marzo de este año, fue un gran papá, un gran abuelo y un gran amigo. A personas como tú nunca las juzgó, ayudaba a la gente sin esperar nada a cambio. Y llegó a defender a personas como tú de golpizas porque era una gran persona. Y nunca soltó la mano de quien lo necesitaba", escribió la mujer, muy afectada por el robo de las cenizas de su padre.