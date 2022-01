Carrito Ricochet, bicis y la casita, los regalos que nunca te trajeron los Reyes

León-. A pocas horas de escribir la carta a los Reyes Magos, diez jóvenes de León recuerdan cual fue el regalo "frustrado" que nunca les trajeron. Algunos hacen memoria con una sonrisa, y otros lo lamentan. El carrito Ricochet, la casita de Barbie y la bicicleta están entre la lista de juguetes a los que les dijeron "adiós vaquero".

En medio de las calles saturadas del centro histórico los jóvenes sienten la "fiebre" de los reyes. Chavos desde los 20´s hasta los 30´s se toman un momento para recordar ese momento, en el que se preguntaban que hicieron mal para no recibir esos regalos, si fue comportamiento, su letra, o simplemente los reyes no tenían dinero.

LA BICICLETA

A Josué, de 24 años, los reyes magos nunca le trajeron una bicicleta. Baja la mirada pero también se ríe para contar que por varios años escribió en la lista de juguetes una bicicleta, pero nunca llegó. "Siempre se las pedí, no sé por qué nunca me la trajeron", dice.

Josué, 24 años

"ARACNADOT"

Así le llamaban a una araña robot que recuerda Alonso, de 23 años. Cuando tenía 11 años pidió ese juguete por cuatro años pero la araña nunca llegó a su casa. El chico piensa que una de las razones para no cumplir su sueño fue que tenía "una letra muy fea" y que los reyes nunca entendieron lo que escribía en la carta.

Siempre le traían arañas pero no el "aracnadot" que disparaba agua. "De hecho no estaba tan cara, yo pensaba de niño que no me la traían porque me portaba mal, pero yo creo no le entendían a mi letra".

Alonso, 23 años

EL NENUCO QUE HACÍA DEL BAÑO

"Nomás nunca me trajeron el nenuco que hacía del baño", dice Magali, de 18 años para recordar que ese fue el regalo que nunca tuvo. Dice que a pesar de que se portó bien, los reyes no le concedían el deseo de cambiar pañales.

Magali, 18 años

MICRO HORNITO

A Regina, como a muchas mujeres, nunca le trajeron el micro hornito que era parte de los comerciales de los 90´s. En donde se cocinaban postres y pasteles que toda niña quería preparar, dice. A sus 20 años asegura que aun va a escribir el su carta para ver si este año "es el bueno" y se lo traen los reyes. "Yo creo no me lo trajeron porque era muy traviesa, y los reyes no me lo traían por precaución".

Regina, 20 años

EL CARRITO RICOCHET

Este cochecito sin duda fue uno de los más deseados por varios niños que vivieron las épocas de los 80´s y 90´s. Tres leoneses de diferentes edades confiesan que nunca lo tuvieron y siempre soñaron con tenerlo, lo pidieron varios años a los reyes magos, con la ilusión de correr un auto de control remoto a toda velocidad y a todo terreno.

Francisco, de 28 años, enlistó al carrito Ricochet en su carta de reyes por varios años, recuerda con emoción que era un auto "resistente" e "imparable" que nunca llegó a su casa.

Este auto de control remoto es de Hasbro, hoy se vende hasta en 1, 500 pesos.

(Foto ilustrativa)

A Gabriel, de 37 años, le pasó lo mismo. El carrito que "era la onda" veloz y a todo terreno, salía en los comerciales y se volvía una tentación para él cada que lo miraba. Entre los 9 y los 12 años lo pidió, pero hasta ahora el auto no tiene tanta velocidad para llegar hasta su domicilio.

A la lista de chicos que pidieron el Ricochet se suma Eduardo, quien tampoco tuvo la fortuna de que los reyes magos le cumplieran el deseo.

PATINES

Para Luz, de 18 años, es difícil ver unos patines y no recordar que de niña nunca tuvo unos. Cuenta que cada enero los pedía a los reyes magos y nunca le llegaron, hasta hace unos años su hermana Yudith, que es unos años mayor que ella, le enseñó a usarlos.

Lo mismo pasó con Viridiana, de 32 años, quien ansiaba tener unos patines y cada enero que veía su zapato, no estaban. Su deseo se cumplió hasta hace poco, cuando su "rey mago barbón esposo" lo hizo realidad. "Cuando los ví lloré como niña", dice.

CAJA REGISTRADORA DE BARBIE

Algunas niñas preferían muñecas, otras juegos didácticos, pero Kathya estaba ansiosa por tener una caja registradora de Barbie. Actualmente le hace el honor a su gusto con una profesión administrativa, pero cuando era niña nunca la tuvo. Hoy, a sus 25 años, recuerda el juguete que nunca le trajeron los reyes.