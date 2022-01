Carmen Muñoz que inició en la televisión de León; hoy regresa a Televisa

León.- Hace ya casi 21 años que Carmen Muñoz llegó a Tv Azteca, como conductora del programa Hechos Bajío, después se fue a la capital del país donde obtuvo suplencias en Hechos AM y Hechos Meridiano. Condujo también el programa Enamorándonos y a finales de noviembre de 2021 dejó de conducir el programa Al Extremo, para regresar a Televisa, por lo que será miércoles 6 de enero su presentación como invitada especial en el programa matutino Hoy.

Luego de 16 años de ausencia en Televisa, Carmen Muñoz regresa con una producción que probablemente dé a conocer en este miércoles durante el programa Hoy, donde quizá podría ser parte del elenco.

Cabe recordar que hace 16 años, la conductora jalisciense formó parte del programa Nuestra casa, junto a Coque Muñiz, Raquel Bigorra y Talina Fernández.

Sobre su salida de Tv Azteca en noviembre del año pasado, comentó para TvyNovelas: "Estamos terminando un ciclo con mucho amor... No renové contrato porque las condiciones en ese momento no eran las que yo necesitaba... me fui muy agradecida..."

Y sobre su llegada a Televisa: "Lo que he tratado de hacer en cada proyecto es ponerle mi esencia, algo que me identifique, algo con la que la gente sepa que es Carmen Muñoz la que conduce el programa, ya sea una frase o un tono de voz (...) siempre busco que el público sienta una identificación conmigo".

La imagen de Carmen Muñoz, lucía cabello largo cuando era conductora en León del programa Hechos Bajío, una imagen muy distinta a la que luce actualmente.

