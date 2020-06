Carmen, la momia acusada de bruja y exhibida entre barrotes

Entre barrotes, con crucifijos de metal colgando, es exhibido en Guanajuato el cadáver momificado de una mujer. Sin embargo, ésta es presentada de una forma aún más peculiar. Incluso, al grado de causar molestias en algunas personas. El Museo de las Momias de Guanajuato exhibe a este cuerpo como una presunta bruja que vendió su alma al diablo para mantener la eterna juventud.

Esta momia es parte de la exhibición de Las Momias Viajeras, ubicadas en el Parador Sangre de Cristo. Se trata de "Carmen, la mujer que se dedicó a la brujería en el siglo XVIII y cuyo cuerpo fue exhumado en el panteón de Santa Paula", cuya historia se relata a las personas que visiten dicho atractivo turístico.

El cuerpo árido de esta mujer se ha convertido en la principal atracción de las 36 momias viajeras, cuya colección fue recuperada tras una estadía de cuatro años en Estados Unidos.

Desde el 2015 el cuerpo de Carmen se ha vuelto uno de los más curiosos, roba todas las miradas siempre que viaja a otros estados, incluso cuando sale fuera del país

De acuerdo a la historia que se promueve en el Parador Turístico Sangre de Cristo, donde se exhiben las 36 momias, entre ellas 30 adultos y 6 menores, "Carmen fue enterrada viva luego de que habitantes de Guanajuato la acusaron de tener pacto con el diablo".

Durante los recorridos, los guías cuentan que toda persona que tuvo problemas con "Carmen", terminó sus días en la desgracia, incluyendo aquellos que promovieron enterrarla viva.

Incluso, según la historia, dicha mujer vivía en el callejón de la Cabecita, cerca del panteón Santa Paula, a quien se le acusó de exhumar clandestinamente cadáveres del panteón para utilizarlos en actos de magia negra. La leyenda apunta a que cuando "Carmen" fue exhumada, su cabello lucía intacto, y su ataúd presentaba rasguños.

Así es su cuerpo, su cabello luce intacto después de mucho tiempo

Cuentan que antes de ser exhibida en Estados Unidos, en el Museo de las Momias de Guanajuato, ubicado a un costado del panteón de Santa Paula, la vitrina donde estuvo presentaba marcas de rasguños y de hollín en el techo.

Ahora, el cadáver de Carmen es el único exhibido entre barrotes donde cuelgan crucifijos, porque se cree que el metal corta poderes malignos a las hechiceras.

Además de Carmen otros cuerpos llaman la atención por sus impresionantes expresiones

Los guías de turistas en el Parador localizado en el Cerro del Cubilete, piden a los visitantes no mirar directamente a los ojos a la bruja, quien es el principal atractivo en el Museo de las Momias Viajeras.

"No hay chistes, no hay bromas, no hay brujitas"

Luego de que en redes sociales y medios impresos causó controversia la noticia de la supuesta desaparición de 22 momias de Guanajuato, se obligó a las autoridades municipales a desmentir esta hipótesis. Lo anterior generó más cuestionamientos y dudas sobre el estatus de todas las 117 momias de Guanajuato, por lo que la Presidencia Municipal tomó la determinación de convocar a una mesa de trabajo con la Comisión de Cultura, en la que participó Jesús Antonio Borja, titular de la Dirección de Cultura (cuya dependencia está a cargo del Museo de las Momias).

Y es que la supuesta desaparición de 22 de los 117 cuerpos momificados que se exhiben en dos diferentes museos, fue denunciada por Paloma Robles Lacayo, ingeniera bioquímica, quien además fue directora del Museo de las Momias del 2015 al 2018. Paloma es quien reveló las supuestas inconsistencias en el actual inventario de las momias, bajo la administración de Alejandro Navarro Saldaña, presidente municipal.

Los turistas aprovechan para tomarle una foto a Carmen, la misteriosa curandera

Durante una entrevista, Jesús Antonio Borja explicó que este cuerpo nunca perteneció a una bruja, sino a una curandera. Asimismo, precisó que desconoce a quién se le ocurrió aseverar que este cuerpo que se exhibe pertenecía a una bruja. En este contexto, Borja recordó que lo que sí es cierto es que cuando la colección regresó a México, al aeropuerto del entonces Distrito Federal, la caja en donde se transportó fue abierta, en cuyo momento se registró un temblor.

Finalmente, el funcionario dijo creer que se utilizó esta historia para hacer más atractiva la exhibición, por lo que ahora están haciendo una investigación que ya tiene un adelanto importante para informar de la historia real y verídica de cada cuerpo, pues las 117 momias tienen un nombre.

