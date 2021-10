Carlos Zamarripa está listo para ser investigado por la FGR

Carlos Zamarripa está listo para ser investigado por la Fiscalía General de la República. Lo dejó claro durante su comparecencia de esta tarde ante el Congreso del Estado.

El Fiscal de Guanajuato invitó al Fiscal de la República Alejandro Gertz Manero a investigarlo. Esto, luego de que el funcionario federal anunciara dicha medida a consecuencia de los más de 12 años que Zamarripa lleva en el cargo.

En su comparecencia ante los diputados de todos los partidos aseguró que está dispuesto a cualquier investigación

Te puede interesar Gertz acepta no participó en operativo ni enjuició padres de El Marro

Asimismo, el Fiscal de Guanajuato aseguró que no hay corrupción en el caso de la liberación de la madre de ‘El Marro’, además de su hermana, prima y dos integrantes más del Cartel de Santa Rosa de Lima. Aseguró que la intervención de las autoridades estatales fue porque la misma SEDENA pidió ayuda durante el operativo.

“Yo le puedo asegurar que no hubo un acto de corrupción, absolutamente. El resultado negativo que se dio a todo ello. Sin duda es algo en lo cual se tiene que llevar a cabo no solamente un recuento de lo que aconteció, sino también analizar las circunstancias en las cuales no sé por qué no se pudo dar un resultado positivo”.

Carlos Zamarripa Aguirre es licenciado en Derecho y lleva 12 años en el cargo

Te puede interesar Zamarripa comparece ante diputados; cuestionamientos y apapachos

De igual forma, Zamarripa Aguirre apuntó que el apoyo y la colaboración que se dio ocurrió conforme a las facultades y atribuciones de la Fiscalía General del Estado, y que el operativo es una muestra del trabajo en equipo de autoridades locales y federales.

Informó que la Fiscalía del Estado ha capturado a 706 personas vinculadas con el Cártel de Santa Rosa de Lima y a más de 600 relacionadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Mientras tanto, está dispuesto a ser investigado y a lo que esto conlleve.

IO