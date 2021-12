Capturan a El Mencho en Guadalajara

Guadalajara-. La Fiscalía General de la República capturó al peligroso narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, en un operativo en Guadalajara. Horas después de la captura, el Ejército Mexicano decidió liberarlo para evitar la violencia y la muerte de inocentes.

La captura de El Mencho se dio en un operativo en un fraccionamiento en Guadalajara, cuando una brigada del Ejército Mexicano y la Fiscalía General de la República, tuvieron el reporte de hombres armados en una residencia. Al entrar a la propiedad, fueron capturados varios hombres, entre los que estaba El Mencho.

Después de la captura se dio una reacción fuerte del crimen organizado en Guadalajara. Hombres armados recorrieron la ciudad, desafiando a las autoridades y enfrentando a los policías y a las fuerzas armadas. Incluso hay un video en donde militares se encuentran con hombres armados y los dejan ir.

Minutos después, escaparon más de 50 presos de la cárcel de Puente Grande. Hay videos en donde se aprecia cómo salen los presos de la cárcel y huyen en vehículos.

Casi una hora después de la captura, el Gobierno Federal decidió poner en libertad a El Mencho y volver a la normalidad. Luego de la liberación de El Mencho, regresó la tranquilidad a Guadalajara y los hombres armados regresaron a sus escondites.

El secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, aseguró que tomó la decisión de liberar a El Mencho para evitar el derramamiento de sangre y la muerte de otras personas. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, primero dijo que el gabinete de seguridad tomó la decisión de poner en libertad a El Mencho, aunque horas después reconoció que él mismo tomó la decisión de dejarlo en libertad.

"Se decidió (liberarlo) para no poner en riesgo a la población, para que no se afectara a civiles, porque iban a perder la vida si no suspendíamos el operativo más de 200 personas inocentes en Guadalajara", señaló Andrés Manuel López Obrador.

"Yo ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto delincuente", dijo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

¡Caíste!

Nota del editor: Este material fue elaborado con motivo del Día de los Inocentes, celebrado el 28 de diciembre en México.

