Caos y contaminación en tiraderos: arden 41 basureros en Guanajuato

Guanajuato.-En los últimos cuatro años, en varios municipios del estado, se han presentado 41 incendios en los basureros, obligando a la población a respirar la basura industrial que se produce en la región, así como sus químicos.

En el estado, uno de los basureros que más comúnmente se incendian y de los más complejos de sofocar por los bomberos es el depósito de los Pueblos del Rincón que recibe residuos de las ciudades de San Francisco y Purísima.

En 2018 se registró el incendio más severo en dicho basurero, el cual tuvo una duración de ocho días activo y representó una labor titánica para los bomberos de ambas ciudades, quienes fueron auxiliados también por los elementos de León y Ciudad Manuel Doblado.

La causa principal de la larga durabilidad del basurero es la industria de San Pancho y Purísima, la cual es considerada rica en hule y textiles con los que se produce el calzado deportivo que se maquila en ambas ciudades y que muchos de sus residuos terminan en el relleno sanitario.

Celaya contaminada por basurero de Comonfort este año.

En la temporada de calor dichos materiales son fáciles de incendiarse hasta con el cristal de una botella que hace lupa con el sol, o una bachicha de cigarro que tire algún trabajador de la zona.

Según los registros de la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de Guanajuato, los otros dos incendios que se registraron en el año fueron en los basureros de Tarimoro, el cual tuvo una duración de cuatro días, e Irapuato con sólo dos días.

"Cada municipio tiene basuras diferentes. En cada sitio de disposición final se tienen diferentes tipos, depende de su industria, eso se revisa siempre, que es lo que se quema y que contaminantes presentan como pueden ser partículas pm10, en los Pueblos del Rincón tenemos muchos plásticos por su industria del calzado, los tiempos de residuos son distintos, las actividades económicas y la industria son diferentes", declaró la titular de la Secretaría del Medio Ambiente en Guanajuato, María Isabel Ortiz Mantilla.

Los incendios más largos que contaminaron Guanajuato

En el 2019 se registraron incendios en las ciudades de Ocampo con una duración de cinco días. Nuevamente en el basurero de Purísima del Rincón y San Pancho, pero ahora sólo tardó un día, lo mismo que en Apaseo el Grande, Guanajuato, Celaya, Irapuato, y el más complicado fue el de Valle de Santiago, que duró 14 días en ser controlado y apagado, considerado el incendio más duradero en los últimos cuatro años.

El 12 de mayo de 2019 empezó a arder el basurero, y fue tan grande que tuvieron que requerir el apoyo de bomberos de las ciudades de Yuriria y Salamanca, además de la dirección de Protección Civil del Gobierno del Estado de Guanajuato.

En un comunicado del gobierno, el entonces comandante de la Unidad de Protección Civil de Valle de Santiago, Ramiro Aguilera Gómez, informó que "el incendio fue controlado desde el primer día, pero el fuego siguió latente de manera interna, en las partes donde no filtró el agua, lo que siguió ocasionando humaredas", señaló el comunicado del municipio.

Basurero de San Pancho y Purísima del Rincón.

El gobierno municipal tuvo que llevar maquinaria pesada para excavar profundo. Sin embargo, el incendio se mantuvo por 13 días más y afectó a comunidades cercanas como Coalanda, Loma Tendida, Mogotes y Cerro Colorado.

Las autoridades municipales señalaron que desde el primer día se estuvo compactando la basura con la un tractor bulldozer de cadena D8 y un cargador frontal John Deere y siguiendo el lineamiento con un recubrimiento de tierra, acatando la norma.

Desde entonces, el municipio ha enviado al relleno sanitario 567 viajes de despalme, escombro, tepetate y piedra, para trabajos de recubrimiento de residuos.

Con respecto al inicio del siniestro, según testimonios de testigos presenciales, las llamas se originaron en una parcela contigua al relleno, que se encuentra a un costado de la entrada principal. Al parecer por labores de limpieza con la quema de hierba seca, y junto al viento, provocaron que el fuego llegara a una ladera de los residuos, ya que dicha parcela no contaba con una zanja de seguridad delimitante.

"Todos los alcaldes saben cómo actuar, qué tipos de residuos poseen en sus sitios de disposición final, el seguimiento que le corresponde a la PAOT (Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial) y nosotros acompañamos para sofocar, resolver y tomar medidas", dijo la secretaria de Medio Ambiente Ortiz Mantilla.

2020: El año de los incendios en Guanajuato

El 2020 fue el año con más incendios registrados en los rellenos sanitarios del estado de Guanajuato con 12 en total. Los siniestros, que tardaron de uno a dos días en ser apagados, fueron Jerécuaro y Guanajuato, en dos fechas distintas, Irapuato, Moroleón, León, Pénjamo y Salvatierra.

El incendio más fuerte se presentó en Ciudad Manuel Doblado en donde tardaron con 6 días en sofocarlo, Valle de Santiago nuevamente se volvió a quemar y tardó tres días en ser apagado, lo mismo que en San Miguel de Allende. Finalmente, Cortazar ya empezaba a dar avisos de ser flamable, pues tardaron 4 días en apagarlo.

El fuego no se apagó en 2021

El 2021 también fue un año de muchos incendios con 11 casos. Los basureros considerados con incendios menores y rápidamente controlados fueron otra vez Comonfort, Tarandacuao, Purísima, Irapuato, Coroneo, y León.

Sin embargo, en basurero de Purísima presentó dos incendios más ese mismo año, el cual generó que los bomberos tardaran tres y cuatro días respectivamente en apagar cada uno. En total fueron tres los siniestros presentados en ese mismo basurero el año pasado.

Uriangato también tuvo dificultades con su relleno sanitario, al registrar un incendio que tardó seis días en ser controlado y San Miguel de Allende sufrió un siniestro de 8 días.

Celaya y San Miguel, los municipios "en llamas" de 2022

En lo que va del 2022, en el estado ya suman siete incendios en sus rellenos sanitarios. En Moroleón, Apaseo el Alto, San Miguel de Allende, Pénjamo y Romita estuvieron encendidos de uno a dos días.

Los problemas se presentaron en los basureros de Valle de Santiago y Comonfort, donde duraron siete días prendidos. El basurero de Comonfort registró alta contaminación debido a que se quemaron llantas.

La contaminación del relleno sanitario de Comonfort ocasionó que el humo invadiera la ciudad de Celaya, viéndose imágenes impresionantes de la alta contaminación en sus calles.

La Secretaria de Medio Ambiente, señaló que además del incendio de Comonfort en su basurero, también se combinó con la quema de pastizales que realizan los campesinos y que contaminan la zona.

"En el 2022 en Celaya se tenían 623 quemas registradas, y revisando los puntos de calor en la ciudad, se tuvieron muchos pastizales encendidos, se formó un coctel y la calidad del aire se complicó en la zona", dijo María Isabel Ortiz Mantilla, quien agregó que se estuvo cerca de la contingencia ambiental por exceso de partículas pm10 (partes por millón).

"El segundo municipio con más quemas en marzo de este año era San Miguel de Allende con 300, la mitad de Celaya. Estas quemas no desaparecen, se expanden en el aire y la contaminación sigue en el lugar, generándose partículas pm10".

"No hubo precontingencia, el sitio de disposición final de Comonfort se prendió el 15 de marzo y se sofocó a los tres días y como no se sofocó bien a los tres días prácticamente se volvió a prender y tuvimos que intervenir y colaborar en Comonfort, un viernes amanecieron en Celaya como si estuvieran en Londres en la época de la Revolución Industrial, pero no fue sólo por Comonfort, sino que se combinó con las quemas", reiteró la Secretaria de Medio Ambiente de Guanajuato.

Las autoridades municipales y del estado reconocieron que el incendio del basurero de Comonfort dejó una nube contaminante y mala calidad del aire en Celaya.

El gobierno municipal reportó en marzo de este año que los desechos que se quemaron se concentraron en 9 mil 500 metros cuadrados y aseguraron que el incendio fue provocado.

El director de Protección Civil y Bomberos de Celaya, Marco Antonio Villa Corral, dijo que el incendio estuvo vivo durante toda una semana, en la cual persistió la mala calidad del aire para los habitantes de Comonfort y Celaya.

Medios de comunicación locales reportaron una nube gris y obscura que cubrió la ciudad de Celaya y sus principales vialidades, lo que dificultó la circulación vehicular. Además, el humo dejó un mal olor en la ciudad.

Las autoridades tuvieron que pedir a los habitantes de ambas ciudades evitar salir a la calle, mantener cerradas puertas y ventanas en hogares y oficinas, no fumar, hidratarse bien y, en caso de sentirse mal, no auto medicarse y acudir con un médico, pues no se identificó lo que se estuvo respirando.

Para apagar el incendio en el relleno sanitario de Celaya se necesitó del apoyo de las corporaciones de Bomberos de los municipios de Comonfort, Celaya, Juventino Rosas y Cortázar.

Las autoridades tuvieron que usar maquinaria pesada para la remoción de basura y evitar que los desechos se volvieran a encender.

