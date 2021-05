Candidatos trajeron sueños y críticas: Coparmex Celaya

Celaya, Gto.- Tras la participación de la mayoría de los candidatos a la presidencia municipal de Celaya en los foros organizados por la Coparmex local para presentar sus propuestas de campaña, la conclusión en general es que todos tienen buenas intenciones, pero algunos presentan propuestas ambiciosas, inviables, y otros basan sus planes en la crítica a gobiernos actuales y anteriores.

Incluso, hubo algunos de los candidatos que no supieron explicar el "cómo" llevar a cabo las propuestas que presentaron, explicó el presidente de este organismo empresarial en Celaya, Mario Coello.

"Con los que sí asistieron, notamos que por lo menos hay muy buena intención por parte de todos, algunos con bases suficientes y otros que son meramente sueños y también son bien recibidos, pero sus propuestas son difíciles de lograr. Propuestas quizá ambiciosas pero no sabían el ´cómo´, que es lo importante".

FALTÓ MORENA

Durante los últimos días, la Coparmex Celaya invitó a los once candidatos y candidatas a la presidencia municipal para que expusieran sus planes de trabajo. La mayoría asistió, excepto la candidata de Morena, Carmen Castrejón.

En el caso de los demás, el presidente de Coparmex dijo que la gran mayoría utilizó mucho de su tiempo de exposición para recordar los problemas que se viven actualmente en Celaya, los cuales ya son de todos conocidos. Es decir, pocos entendieron que se trataba de exponer propuestas, no el recordar lo que todos ya saben.

"La problemática que tenemos ya la conocemos, no es algo nuevo para nosotros. Lo importante es cómo podemos arreglar la situación que tenemos en Celaya y no sólo con buenos deseos se pueden hacer. Se requiere recursos, inteligencia, inversión y participación de la ciudadanía, saber gestionar recursos y nosotros no queríamos una repetición de la problemática y en eso muchos pierden el tiempo que tienen asignado para presentar propuestas", dijo el dirigente empresarial

Los otros candidatos, agregó, basan sus campañas en críticas, ya sea a otros candidatos o a lo que administraciones presentes y pasadas "han hecho o lo que no han hecho y de eso no se trata, porque también ya lo sabemos. Propuestas es lo que necesitamos conocer".

SE BASAN EN CRÍTICAS

En relación a las propuestas de los aspirantes a la presidencia municipal, Mario Coello dijo que algunos se basaron en las críticas a gobiernos actuales y anteriores, mientras que otros presentaron propuestas más concretas pero no supieron explicar el ´cómo´ llevarlas a cabo.

Algunas cosas eran realizables, otras no tanto y no sabían decirnos los "cómo", también vimos que es muy fácil criticar desde afuera porque no se conoce la problemática de fondo, por eso nosotros pedimos participar más de lleno en la administración pública como sociedad civil y proponemos un consejo ciudadano de contraloría municipal para saber, conocer, autorizar y avalar los destinos de los recursos que se manejen en el municipio, porque provengan de donde provengan, salen de nuestros impuestos".

ONCE SON MUCHOS

En conclusión, el presidente de la Coparmex en el municipio consideró que once candidatos a la presidencia municipal, en donde no todos tienen claridad en el trabajo que deben realizar para resolver los problemas de Celaya, puede difuminar el voto para las propuestas que son más viables y aterrizables. Por ello consideró que debería reducirse el número de participantes en donde sólo aparezcan en la boleta quienes tienen idea de ´cómo´ llevar a cabo los planes que pretenden.

"Yo creo que debería reducirse el número de candidatos a aquellas propuestas que sean viables porque con once se corre el riesgo de diluir mucho el voto. Lo importante es que la gente salga a votar por quien más le convenza. Muchos dicen que llevamos mucho tiempo con x partido, pero bien o mal ha habido avance aunque hay muchas cosas por corregir y es en donde tenemos que participar todos. No creo que la simple crítica de lo que se haya hecho o dejado de hacer es una propuesta. Ya le tocará a la gente el 6 de junio votar y decidir, pero es importante pensar y razonar el voto".

FH/CV