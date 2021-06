Candidata libró el ataque contra Alma Barragán; estaba a su lado

"No le deseo esto a nadie", dice con la voz entrecortada Wendy Martínez, la candidata a diputada local por el Distrito XX de Movimiento Ciudadano que fue testigo del fuego cruzado y estuvo justo a lado de Alma Barragán cuando la asesinaron.

El momento es sorprendente, todo quedó grabado en un video que los familiares compartieron a Imagen Televisión. Con unos jeans naranja, una blusa blanca y un saco color negro estaba Wendy, a quien no le quedó otra opción más que hacerse a un lado cuando los balazos sonaron y se proyectaron contra Alma Barragán. Un acto que la candidata calificó como "horrible".

"Afortunadamente es la primera vez que yo vivo esto, desafortunadamente hay personas que lo han estado viviendo a diario (...) No quiero que esto siga ocurriendo, no le deseo esto a nadie, a nadie le merezco que pierda a una persona de esta manera o que presencie un acto tan horrible como este que ocurrió".

Estas palabras las dijo en un video publicado el 29 de mayo, cuatro días después del crimen contra la candidata por Moroleón. Con un tono de preocupación, Wendy reconoció la violencia política por la que atraviesa el país. Y es que a nivel nacional Movimiento Ciudadano perdió a tres candidatos a tiros en un solo mes: mayo. El último caso fue el de Alma Barragán.

Ante este escenario, la candidata pensó en tomar la decisión de "bajarse" de la contienda rumbo al 6 de junio, pero también pensó en los seguidores de su proyecto, señala en su video.

"Nos duelen estos actos de terror, he tenido pláticas con mi familia principalmente con mis amigos, he pasado por todas las decisiones por mi cabeza, de plano abandonar el proyecto, hasta ahí quedó, no voy a seguirme exponiendo, pero es más coraje, más ganas de seguir adelante"

Wendy lamentó la situación y dio el pésame a los familiares de Alma Barragán nuevamente.

"Le mando mis condolencias, aunque ya se las di en persona, a toda la familia, a todo el equipo. Nos duele como mujer, como ciudadanas, creo que a todos nos duele como mexicanos"

CRIMEN EN UN MITÍN

El 25 de mayo Moroleón estuvo de luto. Los balazos sonaron en pleno mitin y a Alma Barragán le habían quitado la vida a tiros en la comunidad La Manguita, en Moroleón. Los presuntos asesinos eran hombres disfrazados de simpatizantes, con playeras naranjas, dijo su familia, mismos que le dispararon a corta distancia a la candidata mientras tomaba el micrófono y se dirigía a la gente.

Ayer, la Fiscalía General del Estado informó sobre la detención de Fernando, uno de los presuntos implicados en el asesinato de Barragán. El hombre fue capturado en Yuriria con armas largas, un fusil, un arma corta, cargadores, cartuchos, una mira telescópica y marihuana.

En un operativo entre autoridades estatales y federales detuvieron al presunto asesino. Aunque por la mañana ya había adelantado el presidente Andrés Manuel López Obrador que había personas detenidas por el asesinato de Alma Barragán.

Sobre el historial del presunto culpable, Juan Manuel Aceves, de Luz Noticias, publicó que Fernando está vinculado al Cártel de Santa Rosa de Lima, grupo contrario al CJNG.

La muerte de la candidata se rodeó de señalamientos luego de que autoridades de Guanajuato afirmaran que su hijo Fernando Tonatiuh Sánchez Barragán es investigado por presuntos nexos con la delincuencia organizada, informó en sus redes el director editorial de El Heraldo Alfredo González. Ya en Imagen Televisión lo identificaron como cabecilla del Cártel Jalisco Nuevo Generación en siete municipios de Guanajuato.

