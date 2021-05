Candidata del PAN promete Plan de Gobierno al arrancar su administración

León, Gto.- La candidata a la alcaldía de León por el Partido Acción Nacional, Alejandra Gutiérrez Campos, prometió que en el arranque de su administración dará a conocer su Plan de Gobierno 2021-2024.

Gutiérrez Campos señaló que a partir del 7 de junio aprovechará el tiempo para realizar grupos de trabajo con la sociedad para planear las acciones de los tres años de su administración.

La Ley estima que el Plan de Gobierno se debe de presentar ante la sociedad en los primeros cuatro meses (octubre-enero) de la administración entrante, por lo que planea adelantarse a los tiempos permitidos por la Ley.

Tenemos cuatro meses que son valiosos para trabajar el plan de trabajo para la administración (junio-septiembre), estoy convencida que con la voluntad de los leoneses vamos a ganar este 6 de junio, queremos aprovechar desde el 7 de junio para tener mesas de trabajo, seguir escuchando, arrastrar el lápiz y generar el plan de administración completo, porque si no pierdes muchos días valiosos en la administración y queremos llegar con un plan de manera integral, tenemos que ser muy responsables.

"Hay muchos candidatos que prometen y prometen cosas que saben que no son reales porque no hay posibilidades de que lleguen, en el caso de nosotros tenemos que ser responsables porque somos los punteros y tenemos que ser responsables en cumplir lo que decimos", dijo la candidata.

Recordó que a pesar de que tiene más de cien días para presentar dicho plan estando en funciones, buscará adelantar los tiempos, "siempre he dicho que hay que trabajar duro, siempre me ha tocado trabajar y dar resultados, no será ni la primera ni la última vez, estoy con la pila bien puesta, con la responsabilidad bien clara, con todas las ganas y la preparación para dar resultados".

Enfatizó que tiene cuatro meses para apretar el paso, y recordó que cuenta con propuestas claras en materia de seguridad, "he dicho lo que vamos a hacer en materia de prevención, en tecnología y equipamiento, la formación de los policías, el equipamiento, salarios, es un tema integral, he sido clara donde me he parado para decir mis propuestas".

A casi una semana de que concluya la campaña señaló que ha sido enriquecedora, "hemos escuchado muchas voces, a todos los sectores, nos permite seguir generando nuevas propuestas, es importante estar cercano, trabajar de la mano con el ciudadano, donde me paro se sigue sumando la gente que decide estar en el proyecto".

Finalmente recordó que están cercanas las elecciones e invitó al ciudadano a que se informe y que no se deje engañar con falsas noticias que circulan en redes sociales.

Son patadas de ahogado, hay muchas noticias falsas, estoy dedicada a hacer campaña, a hacer propuestas, invito a los ciudadanos a que se informen, que no crean en todos estos pinochos que dan patadas de ahogado y que conozcan lo que se está haciendo, concluyó.

